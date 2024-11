VIDEO. Cine sunt susținătorii lui Georgescu. Tânăra cu melcul pe față, care numără pescăruși

Unul dintre susținătorii lui Călin Georgescu în mediul online este chiar tânara devenită virală pe internet după ce s-a filmat cu melci pe față. Aceasta îl promovează pe candidatul independent în cursa pentru Cotroceni printr-un videoclip postat pe Instagram. Vă reamintim faptul că această campanie pentru Călin Georgescu s-a desfășurat masiv în mediul online.

„Bună dimineața Univers, bună dimineața melc, bună dimineața pescăruși, bună dimineața intenții.

Sunt atât de mândră de președintele meu, sunt atât de mândră de omul care candidează pentru binele meu. Abia aștept să-l votez.

Haideți să vă spun câți pescăruși sunt deasupra Pucioasei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 13 pescăruși.

Am parcurs live-ul președintelui meu din sufrageria lui. Când a zis „dragul meu popor”, am plâns. Am plâns neștiut de mine. Nu știu dacă am zis vreodată „dragul meu popor”, și îi mulțumesc pentru asta”.

