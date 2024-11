VIDEO. DIGI Spania îi ajută pe sinistrați. Josep Rey, coordonator: Am trimis din toate regiunile furgonete cu ajutoare

DIGI Spania vine în ajutorul sinistraților. Compania a strâns ajutoare esențiale - a trimis apă și produse de bază către comunitățile grav afectate de viituri. În paralel, compania lucrează contra-cronometru pentru restabilirea propriilor servicii către clienți, tocmai pentru că acum este esențial pentru cei din zonele afectate să poată comunica, atât cu cei dragi, cât și cu autoritățile. Sunt încă mii de oameni de care nimeni nu știe nimic de cinci zile. Tot în ajutorul sinistraților, DIGI Spania a deschis un cont pentru donații, iar compania va face o donație proprie, pe lângă cele ale angajaților.

Josep Rey, coordonator DIGI Spania: Noi, aici la DIGI Spania îi ajutăm cu tot ceea ce putem pe sinistrați. În primul rând, am recuperat 80% din serviciile de fibră pentru toți cei afectați. Am trimis din toate regiunile Spaniei furgonete cu ajutoare. Deja de la finele acestei săptămâni, am trimis 12 furgonete cu ajutoare: lucruri de primă necesitate, haine, încălțăminte, pompe pentru evacuarea apei.

Firma pune la dispoziție toate resursele, tot personalul voluntar pentru a-i ajuta pe cei afectați de acest dezastru. Din partea noastră am trimis ajutoare direct la Alfafar, Massanassa și Chiva.

Colaborăm cu primăriile afectate și cu asociații de proximitate care pot direcționa ajutoarele către familiile afectate. Am adus apă din Albacete, alimente din Murcia. La fel, din Castellón. Aici în Valencia supermarketurile nu au totul necesar și ajutăm cât putem din alte locuri. Și suntem implicați în acest demers.

Reporter: Înțeleg că există de asemenea și un cont deschis unde se pot face donații.

Josep Rey, coordonator DIGI Spania: Da. La nivelul companiei am deschis un cont. Chiar dacă acum, că a fost sfârșit de săptămână este mai complicat cu băncile, de luni angajații DIGI au un cont unde pot dona și unde firma va face o mare donație.

