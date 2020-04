VIDEO. Lumina Sfântă de la Ierusalim a ajuns în România. Condițiile speciale în care a fost luată

Lumina Sfântă de la Ierusalim a ajuns, sâmbătă, în jurul orei 18:15, în România, când aeronava special trimisă a aterizat pe Aeroportul Otopeni. Este o tradiție care a început în anul 2009 si care nu a fost întreruptă nici în vremuri de pandemie.

O delegație de trei preoți, purtând măști de protecție și mănuși în mâini, a coborât din avion având candele cu Lumina Sfântă.

Delegaţia Patriarhiei Române a plecat la Ierusalim sâmbătă și a primit lumina în condiții speciale. Astfel, preoții nu au coborât din aeronave, ci au așteptat să primească Lumina adusă de la Sfântul Mormânt prin intermediari, într-un convoi special însoțit de poliție și armată.

Delegația din partea României a fost condusă de Preasfinția Sa Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Mai departe, lumina ajunge la parohii. Eparhiile din țară au închiriat avioane, iar preoții și voluntarii vor merge la credincioși începând cu ora 20:00, desigur la credincioșii care solicită acest lucru. Cei care stau la case primesc Lumina Sfantă din prag, iar în cazul celor care stau la bloc, administratorii sunt cei care îi vor desemna pe oamenii care pot să coboare cu lumânări în fața scării, iar apoi aceștia vor merge și la vecinii lor.

Ceremonie specială la Ieusalim

Din cauza pandemiei de coronavirus, ceremonia aprinderii Luminii Sfinte a avut loc fără credincioși în acest an, la Ierusalim. La momentul solemn au participat doar patriarhul Ierusalimului și câțiva înalți prelați. În Biserica Sfântului Mormânt au intrat doar Patriarhul Teofil al III-lea și reprezentanții a trei confesiuni. Afară au așteptat preoți și diplomați, care au luat Lumina Sfântă pentru a o duce în restul lumii.

Ceremonia pogorârii Luminii, care simbolizează învierea lui Iisus și este considerată un miracol ce are loc an de an în ajunul Paștelui ortodox, ar fi atras în mod obișnuit zeci de mii de credincioși, care s-ar fi îngrămădit să ia lumină de la torțele aprinse ale preoților.

Preotul Eugen Tănăsescu, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, a explicat la Digi24 cum decurge ritualul de la Ierusalim și care este semnificația lui: „Patriarul Ierusalimului intră în Sfântul Mormânt, spune o rugăciune specială și conform unor relatări din vremuri mai vechi, lumina coboară sub o formă albăstruie și aprinde o vată de pe Sfântul Mormânt, pe care Patriarhul o ia cu mâinile și o depune într-un suport, de unde se aprind acele făclii, mănunchiuri de 33 de lumânări, simbolizând anii pământești în care Hristos a trăit pe pământ. Se iese apoi cu lumina, se distribuie și celorlalte confesiuni”.

Editare web: Luana Păvălucă