Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, miercuri, la Jurnalul de Seară de la Digi24, că şi-ar dori ca Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei să facă mai mult, dar a subliniat, totodată, că în ultima perioadă ANRE a început să supravegheze piaţa şi să dea amenzi.

„Sigur că mi-aş dori să facă mai mult. Sigur că mi-aş dori să fim spate în spate şi să acţionăm împreună. Noi nu avem prea multe competenţe. Putem modifica legislativ, putem face politici, putem să mergem până la un anumit nivel. Mai departe, din punctul acela sunt lucruri pe care le poate face foarte bine ANRE.

În ultima perioadă, să ştiţi că am văzut un altfel de ANRE, care practic a început să supravegheze piaţa, am văzut amenzi date, am văzut investigaţii pornite, am văzut şi plăţi întoarse către furnizori, pentru că au fost greşite şi pentru că au fost solicitate sume care nu trebuiau solicitate. Şi cineva trebuie să verifice lucrurile. Eu am învățat că adevărul e la mijloc. Niciunii, nicialții nu au dreptat”, a spus ministrul energiei.

Întrebat despre prelungirea cu şase luni a mandatului preşedintelui Autorităţii, Popescu a precizat că este vorba despre mandatele a patru membri ai Consiliului de Reglementare, care expirau în 23 octombrie şi care au fost prelungite.

„S-a mai făcut acest lucru, dar se pare că s-a uitat. Este adevărat, nu pe 6 luni, pe 3 luni, în 2020, când, la fel, nişte mandate expirau şi tocmai pentru că nu a fost timpul suficient să se poată face o procedură de selectare competitivă şi să avem cei mai buni oameni a fost prelungit mandatul. Dar m-aţi întrebat de ce a fost nevoie de această prelungire (...)

Procedurile parlamentare sunt cum sunt, durează. Eu cred că trebuie să fie oameni buni la ANRE şi faptul că s-a prelungit acest mandat, dând o posibilitate a Parlamentului în această perioadă să facă o selecţie şi să găsim persoane pentru a veni în locul celor patru membri din Consiliul de Reglementare în această perioadă de timp, eu cred că este un câştig.

Este foarte complicat să faci o procedură pe repede înainte acum, să vină nişte oameni, n-are importanţă că sunt buni sau nu...să ia preia din mers, într-o procedură foarte, foarte scurtă, să preia din mers o problemă de criză energetică”, a explicat Virgil Popescu.

Editor : Adrian Dumitru