Anca Suciu: „Îmi propun să trezesc în oameni spiritul civic, să reacționeze când le sunt încălcate drepturile”

Anca Suciu este unul dintre cei mai experimentați jurnaliști din domeniul politic din România. Are o experiență de 12 ani în presă, iar de 5 ani este parte din echipa Digi24. De la finalul anului trecut ea a început să prezinte Studio Politic - emisiunea din Parlament sau din studio, unde politicienii din toate formațiunile politice vin față în față pentru a dezbate actualitatea zilei.

De scurt timp moderezi emisiunea Studio Politic. Cât de greu este să ai în platou invitați din partide diferite, care se contrazic mai mereu?

Nu este uşor, dar mă ajută mult experiența pe care am acumulat-o ca reporter. Prezenţa la "Studioul Politic" vine după ani petrecuți între politicieni, cu ochii pe scena politică. Îmi place să provoc invitații astfel încât să aflăm ce se întâmplă în spatele uşilor închise, acolo unde telespectatorii nu au acces, pentru că acolo sunt detaliile cele mai interesante. Momentele tensionate din emisiune sunt cele care mă provoacă cel mai mult. Am grijă ca toți invitații să îşi spună punctul de vedere, la fel de mult cum am grijă ca fiecare dintre invitați să fie contrazis, dacă foloseşte jumătăți de adevăr.

Care este cel mai important moment din cariera ta de până acum?

Profesional suntem persoane complexe, nu consider că ne defineşte un singur moment. Cariera mea e compusă din multe victorii mici, informații obținute după multe telefoane date şi o ştire găsită după multe pagini citite. De cele mai multe ori cunoaştem doar vârful ice-bergului când ne uităm la un om. Sunt departe de acel vârf, nu cred că am ajuns în punctul culminant al carierei.

Îți mai amintești cum a fost prima emisiune Studio Politic pentru tine?

Cred că totul a venit ca un parcurs firesc al activității mele. Anul trecut, eram în Parlament, într-o zi foarte agitată, când m-a sunat Tian (n.r. Marius Tian - redactor şef adjunct) și mi-a propus să țin locul colegei mele care prezenta la acel moment emisiunea. Am acceptat. Am tras aer în piept, m-am repliat și mi-am adunat toată energia... Şi asta a fost!

Ce simți când auzi în cască numărătoarea inversă pentru a intra în direct?

Nu mai am de mult stresul ăsta. E o zi obişnuită la muncă, face parte din rutina live-ului.

Fiecare dintre noi și-a setat niște obiective pentru 2020. Ale tale care sunt?

Cu emisiunea "Studio Politic", îmi propun să trezesc în oameni spiritul civic, să reacționeze când le sunt încălcate drepturile, dar şi când se comite o nedreptate sub ochii lor. Să se informeze şi să gândească singuri, să nu se lase manipulați ori mințiți prin omisiune. Vin alegerile, locale şi parlamentare, aş vrea să voteze în cunoştință de cauză, conştienți că îşi decid viitorul propriu, dar și pe al nostru, al tuturor. De luni până vineri, de la 15:00, timp de o oră, asta vor vedea telespectatorii la Digi24, lideri politici, candidați, parlamentari şi întrebări directe.