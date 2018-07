Ce planuri de viitor are un elev care a luat 10 la Bac, după ce a absolvit liceul cu 10 pe linie

Are doar 19 ani, dar a uimit deja pe toată lumea. A luat 10 la examenul de Bacalaureat, după ce absolvise liceul cu nota maximă. Puştiul-minune e din Hunedoara şi ştie deja ce va face mai departe. A fost admis la Universitatea din Cluj Napoca, iar la finalul studiilor e decis să rămână în România.

Pentru Andrei, cel mai bun prieten a fost dintotdeauna.... cartea! Citește de la vârsta de trei ani și până acum se poate lăuda cu o lectură impresionantă: sute de romane, cărți de poezie şi scrieri filosofice.

„Știu că le citeam colegilor la grădiniță, și ei erau foarte uimiți, că știu să citesc”, spune Andrei Lazăr, absolvent liceu.

Andrei a urmat cursurile Colegiului Național Iancu de Hunedoara. A terminat cei 4 ani de liceu cu media 10, aşa că notele maxime de la bacalaureat nu au fost o surpriză pentru nimeni.

„Am avut multă încredere în mine, știam cel mai bine ce am scris, ce gânduri am așternut acolo, pe foile de examen și asta m-a motivat foarte mult, am gândit tot timpul foarte pozitiv”, spune Andrei Lazăr, absolvent liceu.

Deşi cu rezultatele sale ar fi putut studia oriunde în lume, Andrei a ales Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca, unde a fost deja admis fără examen datorită notelor de la Bacalaureat şi rezultatelor de la olimpiade.

„Niciodată nu mi-am dorit să studiez în afara țării. Încă din clasa a VI-a am știut că doresc să studiez la Cluj Napoca mai departe, la Facultatea de Litere, specializările Limba și literatura română și Limba și literatura engleză”, spune Andrei Lazăr, absolvent liceu

Şi după terminarea facultăţii, Andrei vrea să rămână în România. Visează la o carieră de profesor, după modelul părinţilor săi.

