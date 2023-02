Bugetarii care vor concediu extra pentru că stau prea mult pe scaun la birou sau la volan

Stau prea mult pe scaun sau la volan, deci trebuie să primească șapte zile suplimentare de concediu în fiecare an. Așa sună pretenția angajaților de la un centru de asistență socială din județul Neamț. În expertiza medicală se precizează și că funcționarii de la birouri sunt supuși riscului de contaminare cu agenți biologici în urma manipulării unor documente din arhivă, dar și expunerii prelungite la monitoarele de calculator. În plus, și pentru șoferii instituției locul de muncă e un real pericol pentru că pot fi loviți în trafic de un alt autovehicul, sunt suprasolicitați psihic și pot dezvolta afecțiuni hemoroidale de la prea mult stat în fund la volan. "Inițial am crezut că au fost trimiși pe front", spune ironic consilierul județean care a făcut public documentul.

Proiectul de hotărâre, care prevede concediu extra de 7 zile pentru tot personalul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități-Tg. Neamț, a fost inițiat chiar de președintele CJ Neamț, Ionel Arsene. La baza stă o expertiză medicală, potrivit căreia angajații lucrează în condiții deosebit de grele și riscante, care le pun în pericol sănătatea și chiar viața, scrie tvmneamt.ro.

Cum justifică expertiza medicală nevoia de concediu suplimentar în cazul angajaților centrului social. Sursa foto: Facebook / Laurențiu Crețu

Conform "Buletinului de expertizare a locului de muncă", întocmit pe 14 decembrie 2022 de un medic specialist în medicina muncii de la DSP Suceava, angajații de la birouri sunt supuși mai multor factori de risc, printre care: poziții de lucru șezânde prelungite datorită muncii la birou, stresului psihic datorat multitudinii problemelor decizionale, riscului de contaminare cu agenți biologici în urma manipulării unor documente din arhivă sau expunerii prelungite la monitoare.

Șoferii instituției sunt și ei într-un real pericol la locul de muncă, pentru că: pot fi loviți în trafic de un alt autovehicul sau pot devia de la direcția de mers și se pot răsturna cu mașina, sunt suprasolicitați psihic, vederea le este pusă la grea încercare pe timp de noapte sau în condiții meteo nefavorabile, riscă să fie expuși la temperaturi extreme. În plus, sunt supuși și unui ”stres psihic datorat conducerii autovehiculului”, dar si riscului de a dezvolta afecțiuni hemoroidale și dureri de coloană vertebrală de la prea mult stat în fund.

"Tot acest personal, condus de o directoare cu un venit lunar net de 8056 lei, în a cărei subordine se află o doamnă contabil șef cu un venit lunar net de 7374 lei, conform declarațiilor de avere pe 2022, a trimis o scrisoare către mai multe instituții ale statului, pentru a se efectua o expertizare a locurilor de muncă a lucrătorilor, de unde reiese faptul că sunt deosebit de exploatați atât fizic, dar și psihic, iar în baza buletinului de evaluare primit,domniile lor cer o compensație conform legii de 7 zile de concediu de odihnă suplimentar. (...) Inițial am crezut că cei 54,5 titulari de posturi din cadrul acestui centru, conform propriului site, au fost trimiși pe front în Ucraina, să apere orașul Bakhmut. Dar nici pe departe, ba chiar sunt cu mult mai oropsiți decât soldații și voluntarii care apără democrația în țara vecină", a spus ironic, într-o postare pe rețelele sociale, consilierul județean Laurențiu Crețu, cel care a sesizat public situația.

Proiectul de hotărâre, care prevede concediu extra pentru personalul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități-Tg. Neamț, urmează să fie supus votului consilierilor județeni în ședința online de joi.

Editor : Izabela Zaharia