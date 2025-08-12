Live TV

Video Capcană online cu promisiuni de câștiguri mari. Escrocii nu cer bani direct, ci date personale care pot fi folosite în fraude

Data publicării:
O nouă schemă piramidală lansată pe internet îi lasă pe oameni fără economii, avertizează specialiștii. Escrocii promit câștiguri foarte mari, însă miza lor nu este să obțină imediat bani, ci informații personale, precum datele din buletin sau cele de pe cardurile bancare, care pot fi folosite ulterior în fraude.

Odată cu dezvoltarea tehnologiei, au apărut și noi pericole pentru cei care vor să investească și să obțină câștiguri rapide în mediul online. Aproape de fiecare dată, spun autoritățile, oportunitățile prezentate se dovedesc a fi înșelătorii, iar oamenii ajung să își piardă economiile.

Potrivit unei analize realizate de jurnaliștii de la Economedia, aplicațiile și platformele care promit îmbogățire rapidă funcționează fără probleme în această perioadă și au succes printre internauți. Utilizatorii sunt atrași cu promisiuni de profituri consistente și sunt chiar încurajați să își aducă prietenii și familia în așa-zisa afacere virtuală, pentru a-și crește câștigurile.

În realitate, avertizează specialiștii, aceste site-uri pot folosi datele personale colectate pentru acțiuni ilegale, precum deschiderea de conturi bancare fictive sau efectuarea de plăți suspecte. Astfel, pe lângă pierderile financiare directe, victimele se pot confrunta și cu alte probleme juridice.

Experții în securitate cibernetică recomandă prudență maximă atunci când vine vorba de investiții online și verificarea atentă a oricărei platforme înainte de a furniza date personale sau de a transfera bani.

