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Nou tip de fraudă online, în care este folosită identitatea Poliţiei Române

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Foto: Poliția Română
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Poliţia Română avertizează asupra unei noi campanii de fraudă online, în care infractorii folosesc în mod fraudulos identitatea Poliţiei Române şi a altor instituţii publice pentru a determina cetăţenii să efectueze plăţi şi să divulge date personale sau bancare, informează Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), citat de Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă, în ultima perioadă autorităţile au primit un număr semnificativ de sesizări privind mesaje frauduloase care utilizează în mod abuziv identitatea Poliţiei Române şi a altor instituţii publice.

"În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicaţii de mesagerie care par a proveni de la "Poliţia Română" şi informează despre o presupusă amendă pentru depăşirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plăţii, fiind însoţite de ameninţări privind aplicarea unor penalităţi, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecţiei tehnice periodice, transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului etc. Autorii exploatează încrederea publicului în instituţiile statului şi creează un sentiment de urgenţă pentru a determina victima să acţioneze, fără a verifica autenticitatea mesajului", a transmis IGPR.

Această metodă reprezintă un exemplu clasic de "Government Impersonation Scam", în care infractorii se prezintă drept reprezentanţi ai unei autorităţi publice pentru a obţine beneficii financiare sau acces la date sensibile.

IGPR precizează că instituţiile statului nu transmit amenzi prin SMS sau prin aplicaţii de mesagerie împreună cu linkuri directe pentru efectuarea plăţii.

Pentru prevenirea unor astfel de fraude, Poliţia Română face următoarele recomandări:

* Nu răspundeţi mesajelor şi nu accesaţi linkurile primite prin SMS sau aplicaţii de mesagerie care solicită plata unor amenzi;

* Verificaţi existenţa unor eventuale obligaţii de plată exclusiv prin platformele oficiale, accesând manual adresa "https://www.ghiseul.ro" în browser, fără a utiliza linkuri primite în mesaje;

* Verificaţi cu atenţie denumirea domeniului web. Domeniile asemănătoare celor oficiale (ex.: *.cc*, *.top*, *.vip* etc.) reprezintă un indicator clar al unei tentative de fraudă;

* Nu introduceţi date personale, parole sau informaţii despre cardurile bancare pe site-uri accesate din linkuri primite prin SMS sau aplicaţii de mesagerie;

* Reţineţi că instituţiile statului nu transmit amenzi prin SMS sau prin alte aplicaţii de mesagerie, împreună cu linkuri directe pentru efectuarea plăţii;

* Dacă aţi introdus deja date bancare pe un astfel de site, contactaţi imediat banca emitentă pentru blocarea cardului şi monitorizarea tranzacţiilor;

* Raportaţi tentativele de fraudă către autorităţile competente şi contribuiţi la avertizarea altor persoane.

Editor : M.C

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