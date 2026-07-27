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„Consecințele economice sunt grave.” Specialiștii de pe piața de cadastru trag un semnal de alarmă, după atacul cibernetic de la ANCPI

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Piața imobiliară, pusă pe pauză după ce Agenția de cadastru a fost atacată cibernetic. Foto: Captură Digi24
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Colegiul Geodezilor din România susține că efectele atacului cibernetic asupra ANCPI se resimt nu doar asupra instituției, ci asupra întregului domeniu. Peste 10.000 de profesioniști și sute de firme care activează în domeniul cadastrului, topografiei și geodeziei se confruntă cu dificultăți economice majore, având în vedere că unele lucrări nu pot fi recepționate și finalizate, contractele nu pot fi închise, iar termenele nu pot fi respectate. Specialiștii atrag atenția că firmele riscă să piardă investițiile și să își reducă activitatea. 

„Pentru firmele și persoanele autorizate din domeniu, fiecare zi de blocaj înseamnă lucrări care nu pot fi documentate complet, depuse, recepționate și finalizate, contracte care nu pot fi închise, facturi care nu pot fi emise sau încasate și termene care nu pot fi respectate.

În aceste condiții, firmele riscă să piardă contracte, finanțări și proiecte, iar unele investiții pot fi întârziate sau chiar oprite. Consecințele economice sunt grave, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, care continuă să suporte salarii, taxe, chirii, utilități, rate pentru echipamente și celelalte costuri de funcționare, fără a-și putea încasa lucrările executate. Prelungirea acestei situații poate conduce la reducerea activității, pierderea locurilor de muncă, acumularea unor datorii și dificultăți serioase în menținerea afacerilor”, transmite Colegiul Geodezilor, printr-un comunicat de presă. 

Specialiștii susțin că sistemele informatice ale ANCPI reprezintă „o infrastructură critică pentru circuitul juridic și economic al proprietăților din România”, iar de disponibilitatea acestor date depind tranzacțiile imobiliare, activitatea notarilor și a instituțiilor de credit, precum și implementarea proiectelor de investiții:

„Blocarea acestor sisteme afectează funcționarea unui întreg ecosistem profesional și economic: activitatea specialiștilor în cadastru, tranzacțiile imobiliare, proiectele de construcții, investițiile în infrastructură și proiectele finanțate din fonduri publice sau europene.”

În acest context, Colegiul Geodezilor din România cere o întâlnire cu autoritățile competente și propune următoarele măsuri:

  • Asigurarea unui mecanism temporar de acces la date, prin intermediul oficiilor teritoriale, pentru pregătirea și continuarea lucrărilor de specialitate până la repunerea în funcțiune a sistemelor informatice;
  • Redistribuirea documentațiilor între oficiile teritoriale, în funcție de capacitatea de procesare disponibilă, pentru reducerea întârzierilor și evitarea blocajelor după reluarea activității;
  • Prioritizarea transparentă a lucrărilor cu impact economic major, în special a celor aferente tranzacțiilor imobiliare, proiectelor de investiții și finanțărilor cu termene limită;
  • Protejarea profesioniștilor și a beneficiarilor împotriva penalităților generate exclusiv de indisponibilitatea sistemelor ANCPI, inclusiv prin prelungirea termenelor administrative și contractuale afectate;
  • Adoptarea unor măsuri fiscale și economice temporare, care să permită amânarea fără penalități a obligațiilor fiscale și protejarea contractelor și finanțărilor aflate în derulare.

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Editor : A.G.

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