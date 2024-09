Circulația pe Centura de Sud a Timișoarei se deschide de săptămâna viitoare. Anunțul făcut de ministrul Transporturilor

De săptămâna viitoare, cel mai probabil marți, va fi deschisă circulația pe pe cei 26 de km ai Variantei Ocolitoare Timișoara Sud, a anunțat ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, care a adăugat că Timișoara așteaptă acest obiectiv de vreo 15 ani.

„În prezent, constructorul român realizează ultimele detalii necesare pentru darea în circulație în condiții de siguranță”, a scris Sorin Grindeanu, vineri pe Facebook.

Ministrul PSD a amintit și de alte proiecte importante de infrastructură care care vor fi construite în următori ani și anume Varianta Ocolitoare Timișoara Vest, Autostrada Timișoara-Moravița, drumul de legătură dintre DN69 și Autostrada A1 sau tunelurile de pe Autostrada Lugoj- Deva (Margina- Holdea).

„Timişoara aşteaptă acest obiectiv de vreo 15 ani. Şi am să vă spun aşa, o istorie pe scurt. Asta ar fi undeva în 2008, dacă nu mă înşel, s-a făcut un studiu de fezabilitate. În 2010 s-a dat drumul la proiectarea acestei centuri. În 2011 s-a terminat proiectarea. Până în 2017, din 2011 până în 2017, în aprilie când într-o şedinţă de Guvern am întrebat ce se întâmplă cu Centura Timişoarei, timp de şase ani nu s-a întâmplat absolut nimic. În 2017 s-a dat drumul la licitaţie, în 2018 a fost un câştigător care, din păcate, nu şi-a făcut treaba. Şi ştiţi că am reziliat contractul la finalul anului 2022. Aici s-a dat ordin de undeva la mijlocul anului trecut şi într-un an de zile practic a fost finalizată jumătate din aceasta, cam 50% din VO Timişoara Sud. Ceilalţi 50% fiind făcuţi în vreo patru ani”, a declarat ministrul Transporturilor, într-o conferinţă de presă susţinută vineri pe VO Timişoara Sud, notează News.ro.

Foto: Cristian Pistol, director CNAIR - Facebook

„Nu vreau cu festivităţi, cu tăiat de panglici şi aşa mai departe pur şi simplu se dă drumul la circulaţie”, a subliniat Grindeanu.

„Săptămâna viitoare, undeva pe marţi, dar se va anunţa din timp se va da drumul la circulaţie. Nu vreau cu festivităţi, cu tăiat de panglici şi aşa mai departe, pur şi simplu se dă drumul la circulaţie. Şi am terminat discuţia, veţi fi anunţaţi din timp, în data de 10, în principiu, va fi dat drumul la circulaţie”, a spus social-democratul.

Grindeanu a anunţat că a fost lansată licitaţia pentru primul lot de la Timişoara la Moraviţa.

Foto. Cristian Pistol, directorul CNAIR - Facebook

„Astăzi s-a lansat primul lot în licitaţie de la Timişoara la Moraviţa, urmând ca săptămâna viitoare să fie lansat în licitaţie lotul al doilea astfel încât Timişoara-Moraviţa, săptămâna viitoare, pe cele două loturi să se afle în stadiul de licitaţie. E un obiectiv pe care mi l-am autopropus în momentul în care am venit ministru al Transporturilor, fiind important pentru noi şi sunt bucuros că ating şi această bornă. Săptămâna viitoare este termen de soluţionare pentru VO Timişoara Vest, mai exact data de 12 septembrie. Eu sper că până la finalul mandatului meu la Ministerul Transporturilor să apuc să semnăm contractul astfel încât să se intre în faza a doua de execuţie şi pentru VO Timişoara Vest”, a conchid ministrul Transporturilor.

Editor : Ana Petrescu