Părerile americanilor despre taxele vamale impuse de Donald Trump: de la „nebunie” la „un rău necesar”

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri taxe vamale mari, inclusiv un tarif de 10% pentru majoritatea țărilor. Unii dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai SUA vor fi taxați și mai consistent începând cu 9 aprilie. Schimbarea agresivă a politicii comerciale arată clar unde se află Trump în privința tarifelor, dar a lăsat o mare parte din lume să se întrebe ce cred americanii, care se vor confrunta cu efectele secundare ale acestei mișcări, potrivit BBC.

Mary Anne Dagata, 71 de ani, Michigan. Această locuitoare din Michigan crede că durerea pe care o vor simți americanii va fi temporară și va merita.

„Știu că toți o vom simți la buzunar pentru o vreme. Cred că, pe termen lung, ne va scoate din deficitul masiv în care ne aflăm. Sunt îngrijorată de creșterea prețului mărfurilor. Voi sfârși prin a fi mai atentă cu privire la ceea ce cumpăr, practic voi strânge cureaua pentru un timp. Dar apoi cred că se va închide cercul și va fi un lucru bun pentru economie și pentru oameni în general. Suntem preșul financiar al lumii de o vreme și trebuie să oprim asta”.

Catherine Foster, 58 de ani, Florida. Catherine Foster se va pensiona în curând și își face griji cu privire la instabilitatea economică determinată de acțiunile lui Trump.

„Sunt foarte nemulțumită. Probabil că sunt la câțiva ani de la pensie și nu știu dacă voi putea să mă retrag. 401k al meu nu merge grozav (n.r. cont de pensie), asigurarea socială este în joc și nu cred că tarifele vor ajuta America să se situeze pe platforma mondială. Trump nu este un rege și simt că Congresul și Senatul nostru ne dezamăgesc pe noi, ambele părți, pentru că nu reacționează împotriva (tarifelor). Ei știu mai bine și nu fac nimic. De ce?”

Ben Maurer, 38 de ani, Pennsylvania. Acest camionagiu salută tarifele și speră că pot ajuta la refacerea orașelor mai mici din SUA.

„Simt că modalitatea de a relua investițiile în producția din SUA este exact aceasta. Este un rău necesar. Până în anii '70, erau două oțelării [în zona mea] și apoi s-au închis. Și până în ultimii 10 ani, instalațiile au fost abandonate. S-ar putea să nu recuperăm totul, dar chiar dacă recuperăm 30-40%, sunt destul de mulți bani și locuri de muncă.”

Gloria Smith, 77 de ani, Washington DC. Această pensionară spune că are un venit fix și consideră că oficialii administrației Trump nu apreciază modul în care tarifele îi vor afecta viața.

„Am un venit fix. Sunt pensionară, așa că lucrurile se vor scumpi și sunt îngrijorată. Înseamnă mai puțini bani pe care îi voi primi. Ceea ce încerc să fac este să mă aprovizionez cu mâncare, pentru că eu cred că lucrurile se vor înrăutăți foarte, foarte tare în ceea ce privește transportul. Mâncarea este singurul lucru pe care nu îl poți reduce cu adevărat din buget.

Să fiu sinceră, Trump are toți banii din lume. Nu trebuie să-și facă griji pentru mâncare. Musk are toate lucrurile, așa că acest lucru nu îi va afecta. Deci ei nu știu despre durere. Se spune „puțină durere”, dar cât de mică este durerea asta?”

Robin Sloan, 73 de ani, Maryland. Robin spune că încearcă să-și păstreze speranța, dar își face griji că tulburările economice o vor afecta pe ea și pe familia ei.

„Sunt îngrijorată. Sunt îngrijorată de fondurile mele de pensii. Sunt îngrijorată că va face ca alte țări să ne urască pentru ceea ce face. Cred doar că e un idiot. Am un fiu și are 30 de ani. Are propria lui familie și își caută de lucru și se luptă. Acest lucru nu va ajuta lucrurile. Are doi copii -18 luni și șase.

Tind să fiu un tip de persoană care vede paharul pe jumătate plin, dar președintele și ideile lui sunt așa o nebunie câteodată. Consilierul meu financiar, în care am mare încredere, a spus că unele dintre planurile lui Trump sunt bune, bune pentru piața financiară.

Îmi dă puțină speranță, cred. Dar atunci când vezi că piața de valori se prăbușește…”

Editor : Ș.R.