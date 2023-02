Ciucă: Nu se are în vedere introducerea unui impozit de 1% pe cifra de afaceri

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a declarat că stabilitatea şi predictibilitatea fiscală vor rămâne în parametrii conveniţi cu partenerii de dialog, fără schimbări bruşte ale reglementărilor în domeniu. El s-a întâlnit, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii Confederaţiei Patronale Concordia, care reuneşte companii care generează peste 30% din Produsul Intern Brut al României.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, au fost analizate mecanismele de colaborare dintre Guvern şi mediul de afaceri, care au generat, anul trecut, o importantă creştere economică, într-un context marcat de numeroase crize regionale şi globale.

"Datele publicate astăzi de INS, care confirmă una dintre cele mai mari creşteri economice la nivel european pentru ţara noastră, 4,8%, adică aproape 50 de miliarde de euro în plus, ne arată că am reuşit, împreună, prin dialog, nu doar să evităm recesiunea, dar chiar să şi performăm. Este o reuşită a noastră, a tuturor, iar planurile noastre pentru acest an trebuie să folosească toate resursele şi oportunităţile de care dispunem, împreună, decidenţi şi mediu privat. Capitalul românesc trebuie sprijinit, eforturile dumneavoastră încurajate, iar modernizarea economiei consolidată prin finanţări masive şi atragerea de bani europeni", a afirmat şeful Executivului, citat în comunicat.

Cota unică de impozitare, se adaugă în comunicat, îşi continuă efectele benefice pentru economie şi "nu se are în vedere introducerea unui impozit de 1% pe cifra de afaceri".

"Este important, însă, ca firmele româneşti să nu se simtă discriminate fiscal faţă de cele străine. Pentru a gestiona deficitul din ce în ce mai accentuat al forţei de muncă, la nivelul Guvernului continuă procesul de eficientizare a procedurilor de recrutare de lucrători din ţările non-UE, fără a neglija, însă, programele active de stimulare a inserţiei pe piaţa muncii a cetăţenilor români", se explică în comunicat.

La solicitarea mediului privat, Guvernul va identifica resursele necesare continuării aplicării programului Kurzarbeit pentru sectoare de activitate economică afectate în contextul agresiunii militare ruse din Ucraina.

Din perspectiva programelor guvernamentale de protejare a cetăţenilor şi economiei de efectele crizei energetice, prim-ministrul a dat asigurări privind soliditatea pachetelor financiare de susţinere a acestor măsuri, subliniind importanţa fondurilor alocate la nivelul Guvernului pentru modernizarea şi dezvoltarea sectoarelor de producere, distribuţie şi furnizare a energiei electrice.

"Domenii precum energie, industrie agroalimentară şi sectorul IT&C reprezintă puncte forte pentru România. Avem un important potenţial de dezvoltare economică, pe care mediul de afaceri din ţara noastră nu îl poate atinge fără capital, facilităţile fiscale, finanţarea pe termen mediu şi lung asigurată de mediul bancar, acces la fonduri europene", a arătat premierul Ciucă.

