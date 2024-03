Cum a fost lăsată o pensionară fără 52 de mii de lei: „Am intrat pe YouTube, unde ascult rugăciuni și am dat de un videoclip cu Țiriac”

O bătrână din Vaslui s-a lăsat păcălită de un filmuleț pe care l-a văzut pe Youtube. Escrocii informatici i-au luat din cont 52.000 de lei, echivalentul a 10.000 de euro, după ce i-au făcut promisiuni false folosind imaginea lui Ion Țiriac.

-Am intrat pe YouTube, unde mai ascult rugăciuni și am dat de acest videoclip cu Țiriac și nu numai Țiriac. Era și președintele țării, era Mugur Isărescu, Becali.

Femeia, în vârstă de 73 de ani nu și-a dat seama că imaginile și mesajele sunt false și povestește că nu a stat mult pe gânduri atunci când a văzut oferta de îmbogățire peste noapte.

-Am zis că este imposibil să fie o minciună. Mi-a venit să dau click pe Țiriac. După 5 minute m-a sunat un tip. Mi-a văzut numărul de telefon dând probabil click... Bună ziua! Am văzut că sunteți interesată de afacerea noastră. Păi ce afacere? Dumneavoastră ați fi dispusă să investiți o sumă de bani? Ce sumă de bani că eu nu sunt bogată să am de unde să investesc. Ce bani trebuie? Păi trebuie să investiți 1.100 lei. Beneficiile care sunt? La 1100 de euro aveți ocazia să câștigați 6 mii de lei.

În câteva zile, toata agoniseala adunată după 20 de ani de muncă în străinătate a ajuns în mâinile hoților.

-Deci acolo este toată suma pe care v-a luat-o. Cât este?

-52 de mii 434...

Femeia a făcut plângere la poliție, dar specialiștii spun că, de cele mai multe ori, banii oferiți escrocilor de pe internet nu mai sunt recuperați niciodată.

Cosmin Andreica, sindicatul polițiștilor: Astfel de situații sunt foarte greu de documentat pentru că autorii se asigură că se pierde circuitul prin care reușesc să păcălească victimele. Vorbim aici de diferite legende conform cărora persoanele care investesc în diferite fonduri vor primi banii chiar și de 3-4-5 ori într-un timp foarte scurt. Prin multe înșelăciuni sunt colectate date cu caracter personal care sunt vândute și folosite în diferite scopuri, inclusiv pentru a clona carduri. Sunt șanse minime să recuperezi sumele de bani, mai ales în condițiile în care în majoritatea situațiilor vorbim de autori din afara României care își pierd urma și se pierde și urma sumelor de bani care sunt retrase imediat, folosite pentru achiziționarea unor bunuri.

În ultima perioadă, hackerii s-au folosit de imaginea unor persoane cunoscute pentru a-și susține operațiunile. Printre aceștia, guvernatorul BNR Mugur Isărescu și miniștrii Sebastian Burduja și Sorin Grindeanu.

