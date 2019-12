DIGI Mobil și Moș Crăciun reduc prețurile la roaming pentru abonații Digi

De sărbători, Digi Mobil aduce vești bune pentru toți abonații care vor pleca în vacanță în străinătate: operatorul va reduce, din 20 decembrie 2019, tarifele la apelurile și datele mobile efectuate în roaming.

Astfel, tariful pentru date în spațiul UE și Spațiul Economic European (SEE) se va reduce cu aproximativ 27 %, de la 0,0026 EUR*/MB la 0,0019 EUR/ MB, în timp ce tariful pentru apelurile de voce se va diminua cu aproximativ 15 %, de la 0,0223 EUR la 0,019 EUR/ minut. Aceste tarife sunt mai avantajoase decât valorile maxime aprobate de autoritatea de reglementare în domeniul comunicațiilor ANCOM. După adoptarea principiului ”Roam it like at home”, Digi Mobil a primit acordul ANCOM să aplice o suprataxă de sustentabilitate față de tarifele aplicate la apeluri și date mobile, pe teritoriul României, conform prevederilor europene în vigoare. Operatorului i se permite să recupereze o parte din costurile generate de furnizarea serviciilor de roaming, ținând cont de poziția sa pe piața europeană și dimensiunea operațiunilor sale în domeniul comunicațiilor electronice mobile. La jumătatea anului 2019, ANCOM a aprobat ca valori maxime admise, până la 1 iulie 2020, tarifele de 0,0026 EUR/ MB și, respectiv, de 0,0223 EUR/ minut.

Noile valori vin să completeze oferta Digi Mobil care pune la dispoziția abonaților și tarife avantajoase de roaming pentru datele mobile din locații exotice sau din afara SEE, precum: Canada (0,0595 EUR/MB), China (0,0714 EUR/MB), Egipt (0,045 EUR/MB), Elveția (0,0125 EUR/MB), Emiratele Arabe Unite (0,0119 EUR/MB), Japonia (0,00595 EUR/MB), Moldova (0,00546 EUR/MB), SUA (0,007 EUR/MB), Thailanda (0,0125 EUR/ MB), Turcia (0,0125 EUR/MB).

Pentru apelurile și traficul de date efectuate în roaming către numere din SEE, abonații vor achita doar suprataxa, de la primul minut de apel sau prima unitate de date înregistrată ca trafic în roaming.