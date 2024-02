DigiEconomic: Abuzurile ANAF când avea pistol la cureaua lată: faceți ce vreți cu mine, contabila mea iese acum pe ușă, e însărcinată

Mai mulți oameni de profesie din contabilitate și-au adus aminte de vremurile în care ANAF avea pistol și au spus povești crunte de pe vremea când actuala Antifraudă, pe care ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, ar vrea s-o înarmeze, făcea abuzuri greu de imaginat, relatează Digi Economic.

Prezentăm doar o parte din mărturiile contabililor care s-au confruntat cu angajații Fiscului, atunci când erau înarmați.

„Așa este, se controla cu arma pe masă”, încep comentariile.

„Deci la cat stres am acum în mine, cred ca dacă intra unul așa, iese rău de tot. Unul din noi sigur nu mai iese viu de acolo”, spune o contabilă.

„Da, am trăit asta în 2005 la un depozit de cherestea, eram însărcinată în 7 luni. Administratorul le a spus, „faceți ce vreți cu mine, verificați ce vreți, contabila mea iese acum pe usa, e însărcinată”. Mergeau mult pe intimidare, scrie alt om.

„Eu am inteles ca nu s-a schimbat legea în sensul de dat pistoale, dar na...de la Bolos te poti astepta la orice. O sa ajungem ca-n bancul ala cu hotii care intra cu pistoale in biroul unei contabile si striga: mainile sus, acesta este un jaf!! la care contabila usurata: vai ce m-am speriat, am crezut ca e Garda Finaciara”, scrie alt user.

Citește continuarea pe Digi Economic

Editor : C.L.B.