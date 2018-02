Dita Von Teese: Prădătorii sexuali sunt ca niște „vânători de animale mari”

Modelul şi designerul Dita Von Teese a spus că are propriul set de "Me Too" şi i-a comparat pe prădătorii sexuali cu cei care se bucură de vânătoarea unor animale mari, relatează Press Association, citată de Agerpres.





Vedeta, care îşi lansează albumul de debut, a declarat pentru GQ.co.uk: „Am propriul meu set de «Me Too» dar, sincer, nu voi da în vileag un prezentator de emisiune tv de 75 de ani care m-a apucat de fund pentru că nu-mi pasă de asta. Eu am crezut că a fost amuzant. Mie, personal, nu îmi pasă de asta. Dar sunt bucuroasă că persoanele care au fost cu adevărat agresate îi dau în vileag pe bărbaţii care le-au făcut acest lucru".



Vedeta spune că aceasta este „o conversaţie necesară" şi că este foarte interesant de discutat cu bărbaţii „buni" din lume, care nu concep să agreseze vreodată pe cineva.



„Ceea ce trebuie să înţelegeţi este că nu este vorba despre sex, sau dacă poţi sau nu să convingi femei să se culce cu tine. Este vorba despre a umili pe cineva şi de a vedea cât de departe poţi să mergi. Este ca vânătoarea de animale mari. Aceşti oameni seamănă cu tipii care vor să împuşte elefanţi şi tigri", a adăugat ea.



„Nu este vorba despre sex, nu e ca şi cum nu au parte de suficientă acţiune şi trebuie să agreseze nişte femei, este o poveste diferită", a mai spus Dita Von Teese.



Întrebată dacă, în opinia ei, lucrurile încep să se schimbe, ea a răspuns afirmativ. „Încet. M-am retras dintr-un contract recent pentru că nu voiam să joc acest rol, de a fi prietena neajutorată a cuiva. Este vorba despre un producător care este şi proprietarul unui club. Nu voi merge cu tine la cină la opt, vineri sau sâmbătă. Astea sunt afaceri", a povestit ea.



„Mi-am spus că nu am nevoie de aşa ceva. Pot face asta într-un mod curat. Niciodată nu am fost dispusă să joc jocul ăsta. Niciodată nu am fost cineva care să se simtă bine când are întâlniri cu tipi bogaţi. Întotdeauna am reuşit pe cont propriu", a mai afirmat fosta soţiei a lui Marilyn Manson.