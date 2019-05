Un suporter Tottenham a plătit 115 euro pentru cazare în Amsterdam. Când a văzut pe ce a dat banii, a plecat imediat la hotel

Un turist britanic care a plătit 115 euro pe noapte pentru o cameră închiriată prin Airbnb în Amsterdam s-a trezit cazat într-un container amplasat pe marginea drumului, deși pe platformă cazarea era descrisă drept „o căsuță curată, cu baie privată”, relatează AT5.

Ben Speller, turistul britanic, sosise în Amsterdam pentru meciul dintre Tottenham Hotspur și Ajax Amsterdam, din semifinalele Ligii Campionilor, de săptămâna trecută. În căutarea unei cazări accesibile ca preț, bărbatul a fost mai mult decât încântat să găsească pe Airbnb ceea ce era descris drept „o căsuță curată, cu baie privată”, la prețul de 115 euro pe noapte.

Însă când Speller a ajuns la cazare, a avut parte de un adevărat șoc. „Locuința” pe care o închiriase era, de fapt, un container cu trei saltele puse pe jos și o toaletă portabilă înăuntru, lângă Prins Bernhardplein, din Amsterdam.

„Deja trecusem pe lângă container de trei ori cu taxiul, încercând să îmi dau seama care este cazarea. Nu mi-a trecut prin cap că acel container era, de fapt, locuința închiriată. Dar când am coborât din taxi mi-am dat seama că așa era. Am deschis ușa și m-am uitat înăuntru, am încuiat și am plecat la un hotel”, a declarat turistul pentru site-ul olandez AT5.

Foto: AT5

Bărbatul a cerut să îi fie returnați toți banii, însă cererea sa a fost respinsă de către proprietarul containerului. Ulterior, el a fost despăgubit de Airbnb atât pentru cei 115 euro cheltuiți pentru o noapte de cazare, cât și pentru cei 263 de euro plătiți la hotel.

Potrivit site-ului AT5, proprietarul containerului nu avea autorizație pentru a-l amplasa pe marginea drumului, așa că acest container a fost îndepărtat de autorități.

Foto: AT5

Un purtător de cuvânt al Airbnb a declarat că „locuința” a fost scoasă și de pe platformă: „Am blocat gazda și am îndepărtat proprietatea respectivă. Orice listare de cazări înșelătoare nu are loc pe această platformă”.