Ghicește câștigătorii Oscar 2019!

Film Now și Digi24 vor transmite în data de 25 februarie 2019, de la ora 02:00, regalul cinematografiei mondiale, Gala Premiilor Academiei Americane de Film. Este al cincilea an în care Film Now și Digi24 aduc telespectatorilor din România emoțiile decernării celor mai râvnite trofee ale industriei cinematografice.



Fiind unul dintre cele mai strălucitoare și fascinante evenimente din industria de entertainment și pentru că mai avem puțin și aflăm cine sunt câstigatorii marilor premii, Film Now organizează Concursul “Ghiceste câstigatorii Oscar 2019!”.



Concursul se desfășoară în perioadă 18-25 februarie 2019 prin intermediul unei aplicații interactive. Accesând aplicația de concurs, participanții vor parcurge fiecare categorie de nominalizări din cele 6 disponibile și vor vota la fiecare în parte (film, regizor, actor principal, actriță principală, efecte vizuale, melodie). Ulterior, vor fi introduse datele de identificare necesare înscrierii.



Luni, 25 februarie, după acordarea Premiilor Oscar 2019, toți participanții ce au răspuns corect la minimum o categorie, vor intră în tragerea la sorți, urmând a fi extrași 11 câștigători.



