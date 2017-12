Serialul preferat al Melaniei Trump

Melania Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite, i-a dezvăluit lui Katie Rogers, jurnalistă la New York Times, numele serialului său preferat, care se dovedeşte o alegere de natură să dea frisoane, notează miercuri Le Figaro citat de Agerpres.

Foto: Gulliver/Getty Images

Într-un articol din New York Times intitulat ''Kimmel, Covfefe, 'Wonder Woman': Washington on Pop Culture in 2017'' şi publicat marţi, jurnalista Katie Rogers dezvăluie o mărturisire surprinzătoare a Melaniei Trump. Intervievată de colegul său Patrick Healy, jurnalista spune că ''serialul preferat'' al Primei Doamne este ''How to Get Away with Murder'', povestea unei avocate dure, care îşi învaţă studenţii cum să-i apere pe ucigaşi până când devin chiar ei implicaţi într-o crimă. O intrigă care, sperăm, nu reflectă eventualele aranjamente îndoielnice de la Casa Albă, comentează Le Figaro.



Serialul cu tematică judiciară nu este singura emisiune de televiziune care a captat interesul Primei Doamne a SUA. Deşi nu o interesează în mod special emisiunile de tip ''reality show'' - cu toate că Donald Trump a fost vedeta unei astfel de emisiuni, ''The Apprentice'', între 2004 şi 2017 - Melania Trump ''apreciază'' de asemenea serialul ''Empire'', o preferinţă care dezvăluie multe, potrivit lui Katie Rogers.



''Empire este o dramă bogată, excentrică,'' explică jurnalista. ''Care îţi propune o evadare din realitate. Cu personalităţi impresionante, de asemenea. Iar acest lucru este interesant din punctul de vedere al unei Prime Doamne care nu este în lumina reflectoarelor, dar este înconjurată de personalităţi importante.''