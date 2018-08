Boală provocată de ploaie. Nu poate fi tratată şi distruge complet strugurii

A plouat foarte mult în această vară şi agricultura are de suferit. În plantaţiile de viţă de vie, din cauza umezelii, a apărut mucegaiul cenuşiu. Odată instalat, acesta se întinde cu repeziciune. Nu poate fi tratat şi distruge complet strugurii.

Plantaţiile din zona Odobeşti au început să putrezească, iar viticultorii spun că vor pierde o bună parte din recoltă în cele trei săptămâni rămase până la începerea recoltării.

Adrian Porumb, viticultor: Ca o cauză principală sunt ploile care vin zi de zi, zi de zi, nu ştim nici noi cum să le mai întreţinem şi ce să le facem.

Odată instalată, boala nu mai poate fi oprită. Poate fi prevenită, însă, dar tratamentul este costisitor: 400 de lei pentru un hectar.

Viticultor: Una dintre cele mai complicate şi mai grave boli la viţa-de vie. Apare în această perioadă, înainte de precoacere şi poate să se întindă în aşa fel încât sa pierzi tot. Ai muncit degeaba.

Putregaiul cenuşiu a apărut şi în viile din judeţele Buzău şi Iaşi.

Sorin Marin, directorul SCDVV Pietroasele: Noi am intrat şi am stropit pentru că avem o flotă destul de marere de utilaje. Şi acolo unde ciorchinele are o boabă sau două, se extinde.

-Au fost afectați de făinare, i-a bătut piatra, acum a intrat mucegaiul, producția s-a cam dus.

Valeriu Cotea, profesor de enologie UASMV Iași: Bobițele s-au încărcat de apă, început ne-am bucurat că a plouat. A plouat cam mult și atunci bobițete au crăpat și se instalează mucegaiul.

Specialiştii spun că recolta de struguri va fi sub aşteptări anul acesta.

