Daea: Fermierii vor primi un nou ajutor de la CE pentru compensarea pierderilor provocate de importurile de cereale din Ucraina

România va primi încă un ajutor din partea Comisiei Europene pentru compensarea pierderilor suferite de fermierii afectaţi de importurile de cereale din Ucraina printr-un nou mecanism de sprijin, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea.

"Mâine (joi, 30 martie n.r.) prin votul dat în Comitet, România va beneficia de prima tranşă din rezerva de criză. Am ţinut legătura mereu cu Reprezentanţa Permanentă a României la Bruxelles şi am cunoştinţă că se va lucra la un nou mecanism de sprijin, pentru suplimentarea sumelor destinate ţării noastre, aşa cum a solicitat preşedintele României", a afirmat Petre Daea.

Şeful MADR a subliniat că este în dialog instituţional cu Comisia Europeană pentru stabilirea instrumentelor de sprijin pentru despăgubirea pierderilor înregistrare la culturile de primăvară din cauza secetei, precizând că primii bani vor fi distribuiţi fermierilor imediat după aprobarea ajutorului de stat de către CE.

"În respect pentru fermierii români facem tot ce trebuie pentru a ajunge la timp sumele ce li se cuvin. Lucrăm împreună cu partenerii de dialog la stabilirea metodologiei de aplicare. Ministerul Agriculturii a început în data de 10 februarie dialogul instituţional cu Comisia pentru stabilirea ajutorului de stat destinat despăgubirii pierderilor înregistrare la culturile de primăvară din cauza secetei. După agrementarea mecanismului cu Comisia vom pune în mişcare actul normativ pe care îl avem deja realizat în minister. Suntem pregătiţi şi estimez că plăţile se vor face în următoarele luni", a adăugat ministrul Agriculturii.

Comisia Europeană a anunţat săptămâna trecută că va recurge la rezerva de criză pentru a sprijini fermierii din Polonia, România şi Bulgaria, deblocând o sumă de 56,3 milioane de euro pentru compensarea "pierderilor economice datorate creşterii importurilor de cereale şi oleaginoase" venite din Ucraina "şi limitarea impactului dezechilibrelor pieţei".

Astfel, a fost propusă alocarea unei sume de 29,5 milioane de euro Poloniei, 16,75 de milioane de euro Bulgariei, iar României 10,05 milioane de euro. În plus, CE autorizează cele trei ţări să dubleze aceste sume prin ajutoare de stat.

Fondurile extrem de mici alocate României au adus nemulţumiri în rândul fermierilor români care au solicitat un mecanism real de sprijin pentru agricultori, în urma tranzitului cerealelor din Ucraina.

Ministrul Agriculturii Petre Daea, declara pe 21 martie, după reuniunea Consiliului de la Bruxelles, că suma de 10 milioane de euro alocată României pentru spijinirea fermierilor afectaţi de afluxul de cereale din Ucraina este derizorie, precizând că a cerut comisarului pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski, reanalizarea formulei de calcul.

"Am susţinut la Consiliu, în discuţia cu comisarul european pe Agricultură, că suma este mică pentru România. Este o sumă derizorie. Acesta ne-a explicat constrângerile pe care le are, justificând că decizia Comisiei a fost să acorde doar 56 de milioane de euro din rezerva totală de criză de 450 de milioane de euro. O sumă foarte mică pentru nevoile celor şase ţări, dar din care doar trei au primit. Ungaria, Cehia şi Slovacia nu au primit niciun cent. Deocamdată acestea sunt sumele. Însă eu am solicitat să revizuiască formula de calcul şi s-a convenit că se va analiza împreună cu experţii români stabiliţi încă din data de 26 septembrie 2022, în frunte cu Achim Irimescu de la Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană", a precizat, pentru AGERPRES, Petre Daea.

Propunerea, discutată la reuniunea Consiliului Agricultură şi Pescuit din 20 martie, va fi înaintată celor 27 de state membre pentru aprobare în cadrul unei reuniuni tehnice din 30 martie 2023.

Asociaţia Forţa Fermierilor (AFF) a anunţat miercuri că reprezentanţii săi se află la Bruxelles pentru a trage un semnal de alarmă în faţa Comisiei Europene şi Parlamentului European cu privire la situaţia grea în care se află reprezentanţii sectorului agroalimentar din România.

"Astăzi, 29 martie 2023, delegaţia AFF a afişat un banner în faţa Comisiei Europene pe care este înscris mesajul: "Fermierii Români merită respect!"(Romanian Farmers deserve respect!). A fost ales acest moment deoarece pe 30 martie are loc o întrunire tehnică la nivelul Comisiei Europene pentru a discuta recalcularea ajutorului din bani europeni pe care urmează să îl primească România", au anunţat miercuri reprezentanţii asociaţiei.

