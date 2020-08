Asigurările RCA s-ar putea scumpi. Statul vrea să relaxeze condițiile de formare a prețului

Ministerul Finanţelor supune consultării publice un Proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA), măsură care ar putea creștere prețurile RCA, însă prin care România ar evita un proces la Curtea de Justiție a UE, scrie Hotnews.

"Proiectul ordonanţei de urgenţă de modificare şi completare a Legii nr. 132/2017 are în vedere în principal următoarele: 1. Se propun modificări asupra modului de funcţionare a "asiguratului cu risc ridicat": Întrucât Comisia Europeană consideră că prin actualul mod de funcţionare este îngrădită libertatea de tarifare prin impunerea unei prime calculate şi ofertate de către BAAR şi nu de către asigurătorul RCA, propunerea de modificare a legislaţiei are în vedere eliminarea obligaţiei BAAR de ofertare a primei de asigurare în cazul asiguratului cu risc ridicat. Totodată, se are în vedere instituirea obligaţiilor BAAR de alocare a asiguratului cu risc ridicat conform politicilor şi procedurilor proprii, proceduri interne care stabilesc şi condiţiile de încheiere a asigurării, asumate de către toţi membrii BAAR, precum şi de stabilire a unor reguli de conduită aplicabile membrilor săi inclusiv cu privire la încheierea asigurării RCA în cazul asiguraţilor cu risc ridicat", se spune în nota de fundamentare a documentului.

Una dintre modificări vizează asiguratul cu risc ridicat. Asiguratul cu risc ridicat este definit drept persoana pentru care, pe baza încadrării în clasele de risc, cel puţin 3 asigurători RCA ofertează un tarif de primă de N ori mai mare decât tariful de referinţă. Prin modificarea propusă, asiguratorii nu vor mai fi obligați să aibă o ofertă de primă de asigurare și pentru asigurații cu risc ridicat, iar un număr mai mic de oferte ar putea însemna prețuri mai ridicate.

De asemenea, se propune abrogarea prevederilor ce limitează cheltuielile administrative şi de vânzare ale poliţei de asigurare ce pot fi incluse de către asigurători în calculul tarifelor de primă. În formarea prețurilor RCA, asigurătorii nu vor mai putea fi limitați, ca în actuala lege în privința cheltuielilor administrative, o măsură care ar putea aduce creșteri de prețuri. În prezent, aceste cheltuieli nu pot depăși 25% din tariful de primă.

Potrivit Hotnews, în proiectul de OUG se specifică în mod eronat că România riscă deschidere procedurii de infringement. În realitate, Comisia Europeană a deschis deja această procedură în 2018 și situția despre care se vorbește în OUG este etapa a doua a procedurii, următorul pas fiind un proces la Curtea Europeană de Justiție.

