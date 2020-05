Averile celor mai bogați americani au crescut cu 434 de miliarde de dolari în două luni. Cine a câștigat cel mai mult în pandemie

Averile celor mai bogați americani au crescut cu 434 de miliarde de dolari în perioada de “carantină“ instituită în SUA, de la jumătatea lunii martie până la jumătatea lui mai, potrivit unui raport citat de CNBC.

Jeff Bezos (Amazon) și Mark Zuckerberg (Facebook) au avut cele mai mari câștiguri pe perioada crizei: averea lui Bezos a crescut cu 34,6 miliarde de dolari, iar a lui Zuckerberg cu 25 de miliarde, potrivit unui raport făcut de două instituții, Americans for Tax Fairness și Institute for Policy Studies’ Program for Inequality. Raportul se bazează pe datele Forbes privind cei peste 600 de miliardari ai Americii, între 18 martie și 19 mai.

Aceste câștiguri reflectă modul în care pandemia de coronavirus a recompensat cele mai tehnologizate mari companii, în condițiile în care economia și forța de muncă traversează cea mai gravă criză din istoria recentă.

Potrivit raportului, valoarea netă a miliardarilor americani a crescut cu 15% în cele două luni, de la 2,948 trilioane de dolari la 3,382 trilioane (1 trilion = 1.000 de miliarde). Cele mai mari câștiguri le-au obținut cei din vârful piramidei miliardarilor, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett și Larry Ellison, care împreună sunt mai bogați cu 76 de miliarde de dolari. Elon Musk a avut printre cele mai mari creșteri procentuale a averii în cele două luni, cu un avans de 48%, ajungând acum la 36 de miliarde de dolari. Zuckerberg îl urmează de aproape, cu o creștere procentuală de 46% în două luni, până la 80 de miliarde de dolari. Averea lui Bezos a crescut cu 31%, până la 147 de miliarde de dolari. Averea fostei ale soții MacKenzie Bezos, care a primit acțiuni Amazon la divorț, a crescut cu o treime, până la 48 de miliarde de dolari.

