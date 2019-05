Un nou plan de la Finanţe: CEC să deschidă sucursale şi birouri în oraşele din Occident unde sunt români mulţi

ANALIZĂ Business Club: Când populismul răsare, niciun calcul nu mai stă în picioare. Ministrul de finanţe, Eugen Orlando Teodorovici, pune CEC-ul la cheltuială pentru că i-a mai răsărit unui om din guvern o promisiune. Planul ar fi ca CEC, banca de stat să deschidă sucursale şi birouri în oraşele din Occident unde există comunităţi mari de români şi să beneficieze de tranzacţii gratuite de bani acasă.

Dacă tocmai a fost decisă o majorare de capital a băncii măcar să fie cheltuiţi bani în asemenea stil. Şi să nu uităm de la cine vine propunerea - de la cel care vocifera nu cu mult timp în urmă că libera circulaţie a forţei de muncă nu e bună şi ar trebui restricţii - stai cinci ani într-un loc după care să fii obligat să pleci.

Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor: „S-a discutat de foarte mult timp de un transfer mult mai facil al fondurilor pe care românii din afară îi trimit către familie, copii, părinţi şi atunci prin intermediul CEC se va lansa un pachet de măsuri care să vizeze ce? În primul rând deschiderea de sucursale în afara ţării, acolo unde trăiesc comunităţi importante de români, iar românii să-şi poată deschide, daca doresc, într-un mod mult mai facil, conturi, să folosească aceste birouri de transfer de fonduri către ţară şi fără comisioane. Asta e foarte important.

Undeva pe final de mai-iunie, acest lucru se va şi concretiza, astfel încât să fie un sprijin pentru cei care au decis din motive obiective, şi sperăm temporare, să fie departe de cei dragi de acasă”.

Strict legată de ideea asta cu CEC-ul poate că îţi lărgeşti baza de clienţi, dar raportul cost beneficiu s-ar putea să fie negativ.

Într-o lume în care sistemul financiar migrează către online, se găseşte un ministru să propună sucursale fizice. Şi în oraşe europene importante unde chiria nu e cât o garsonieră în Titan. CEC este o bancă ce are o cotă de piaţă undeva puţin peste 7%, este pe locul şapte în sistemul financiar românesc, dar e pe locul unu după un criteriu: are cele mai multe sucursale în ţară - peste 1300. Deci are serios activ imobiliar, dar ministrul de finanţe mai vrea. Mai vrea, într-o vreme în care sistemul bancar migrează puternic către online.

Dar e grijă mare pentru banii trimişi acasă de cei care muncesc afară, suma care în 2017 s-a ridicat la 2,7 miliarde de euro. Iar pentru grija ministrului sunt câteva cuvinte magice - de genul Monese, Revolut, N26, Curve, Monzo. Şi putem lungi lista. Sunt fintech-uri din diverse ţări. Sunt start up-uri care permit transferurile de bani din orice colţ de lume, fără comisioane, care permit schimburi valutare la cotaţiile FX şi o grămadă de facilităţi. Un card, o aplicaţie intuitivă şi se rezolvă. Cu siguranţă că mulţi din cei plecaţi folosesc astfel de produse. De ce ai pune CEC-ul să facă un efort când lucrurile sunt simple. Dar probabil nici nu se va ajunge acolo. E frumos să faci promisiuni în campanie.