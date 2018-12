Comisia Europeană: Scrumbia afumată de Dunăre a devenit al cincilea produs românesc recunoscut oficial

Comisia Europeană a aprobat înscrierea produsului "Scrumbie de Dunăre afumată" în registrul produselor care beneficiază de Indicaţie Geografică Protejată (IGP), informează luni un comunicat de presă al executivului comunitar.

„Scrumbia de Dunăre afumată” a fost inclusă în registrul produselor care beneficiază de Indicaţie Geografică Protejată (IGP). FOTO: Shutterstock

"România are, începând cu 3 decembrie, un nou nume pe lista produselor recunoscute oficial, la nivel european. Scrumbia de Dunăre afumată a primit aprobarea Comisiei Europene pentru a deveni produs cu indicaţie geografică protejată (IGP)", menţionează Reprezentanţa Comisiei Europene în România, potrivit Agerpres.

Scrumbia de Dunăre afumată se alătură celorlalte patru produse alimentare româneşti protejate în UE: novac afumat din Ţara Bârsei, telemea de Ibăneşti, salam de Sibiu şi magiun de prune de Topoloveni.

Scrumbia de Dunăre este un peşte sălbatic care migrează din Marea Neagra în Dunăre. Specia nu poate fi crescută în acvacultura şi este capturată numai în cursul migraţiei pe Dunăre. Are 250-400 grame şi între 25-30 centimetri şi este recunoscut drept cel mai bogat peşte în grăsimi, din lume, raportat la talia sa.



Scrumbia este pregătită sub forma întreagă, după curăţare, sărată şi afumata la rece după o metoda veche, din aria geografica definită. Peştii afumaţi sunt de culoare aurie, metalizată, datorată procesului de afumare.



Pentru localnicii din Delta Dunării, pescuitul este principala şi cea mai veche îndeletnicire. Prin urmare, aceasta activitate este bine înrădăcinată în cultura locuitorilor din Delta Dunării, făcând totodată parte, ca trăsătură caracteristică, din memoria numeroşilor turişti din lumea întreagă care vizitează localităţile din Delta Dunării.



România avea patru produse înregistrate pe sisteme de calitate europene, din care trei Indicaţii Geografice Protejate (IGP): Magiun de prune Topoloveni, Salam de Sibiu şi Novac afumat din Ţara Bârsei. Produsul Telemea de Ibăneşti este înregistrat pe sistemul de calitate Denumire de Origine Protejată (DOP).



La Comisia Europeană se mai află depuse documentaţiile pentru alte trei produse în vederea pentru dobândirea protecţiei europene Indicaţie Geografică Protejată: Cârnaţii de Pleşcoi, Caşcaval de Săveni şi Telemea de Sibiu.



Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, la nivelul României au fost identificate 300 de produse care se pot încadra pe sistemele de calitate naţionale şi europene, iar 100 dintre acestea pot accesa sistemele de calitate europene.



Aproximativ 20 de produse au fost identificate pentru o posibilă înregistrare la nivel european respectiv Telemea de Vaideeni (judeţ Vâlcea), Brânză de burduf de Bran, Gem de rabarbăr, Brânza de Gulianca, Salată deltaică cu icre de ştiucă, Virşli de Hunedoara, Pâine de Pecica, Salam de Nădlac, Salinate de Turda, Usturoi de Copălău, Ceapă de Pericei, Şuncă ardelenească, Varză de Toboliu, Cobză cu păstrăv afumat de Valea Putnei, Covrigul muscelean, Prune afumate de Sâmbureşti, Cârnaţi olteneşti, Mere de Voineşti etc.

Etichete:

,

,