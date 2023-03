ASF propune plafonarea prețului RCA la nivelul din martie 2022

Valentin Ionescu, directorul general sector Asigurări din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a declarat, sâmbătă, la Digi24, că Autoritatea a aprobat vineri un pachet de măsuri pentru piața de asigurări, în urma intrării în insolvență a Euroins, pe care îl va trimite luni Ministerului de Finanțe. Acesta a spus că va propune Guvernului ca societățile de asigurări să folosească tarifele din martie 2022 pentru a avea stabilitate pe piața RCA.

„Pachetul de măsuri a fost aprobat ieri. Va fi trimis luni dimineață la Ministerul de Finanțe. Este vorba de faptul societățile de asigurări vor folosi tarifele din urmă cu un an de zile. Am avut discuții cu principalele societăți de asigurări ca pe următoarea perioadă să se raporteze la tarifele efectiv practicate din urmă cu un an de zile.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor care își doresc să facă o poliță RCA, Autoritatea va renunța la taxa de 1% pe care a oprit-o asigurătorilor. Cam astea sunt principalele propuneri pe care noi luni le vom înainta Ministerului de Finanțe”, a spus Valentin Ionescu.

Directorul din cadrul ASF spune că raportarea la tarifele din luna martie 2022 va fi obligatorie.

„A fost o discuție cu asigurătorii să vedem care ar fi impactul atât pentru ei cât și pentru populație. Vrem să avem stabilitate pe piața RCA, nu vrem să mai crească tarifele pe această piață și atunci, în urma discuțiilor, acesta a fost rezultatul. Tarifele vor fi ceva mai mici față de anul acesta”, a mai precizat acesta.

Când va începe Fondul de Garantare a Asiguraților să facă plățile pentru cererile Euroins

Fondul de Garantare a Asiguraților va plăti toate cererile de daune depuse de cei asigurați la Euroins.

„Din acest moment, Fondul de Garantare preia orice cerere de daună pe care un șofer asigurat la Euroins o poate avea. Șoferii care vor avea daune și vor trebui să-și repare mașinile pe polițe Euroins fac cerere către FGA, exact cum ar fi făcut către societate. Fondul preia cererile, le prelucrează și când vor începe plățile își vor primi banii. Plățile vor începe în 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a deciziei de retragere a autorizației companiei Euroins. Primul venit e și primul plătit", a mai explicat Ionescu.

ASF a retras joi seară autorizația de funcționare a companiei Euroins, constatând indiciile stării de insolvență a companiei. Consiliul a mai hotărât promovarea de către ASF a unei cereri pentru deschiderea procedurii de faliment și numirea Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) ca administrator interimar al societății. Euroins are aproximativ 2,5 milioane de clienți în România.

Citește și Ce s-a întâmplat după marile falimente din asigurări: Dosarele Astra, Carpatica și City Insurance

Editor : Alexandru Costea