Directorul Termoenergetica: Căldura în București nu se va scumpi „în perioada următoare”

Conducerea Termoenergetica, urmașa fostului RADET, a propus un plan în care gigacaloria costă mai mult cu 8 lei, de anul viitor. Alexandru Burghiu, directorul Termoenergetica, a dat însă asigurări că scumpirea gigacaloriei pentru consumatori nu se va întâmpla „în perioada următoare”, deoarece trebuie făcute investiții întâi.

„Trebuie să vă spun un singur lucru. Gigacaloria nu se va scumpi. Documentul la care faceți referire e un model economic pentru realizarea unor investiții, e un plan ce se va aplica după ce investițiile se realizează. Sub nicio formă în perioada imediat următoare nu se va scumpi gigacaloria. Se scumpește în baza unei hotărâri a Consiliului General, se merge la ANRE pentru aviz, după care se mai dă o hotărâre. În acest caz vorbim de un plan, un model economic și atât, nu despre o majorare a gigacaloriei. E o interpretare eronată a documentului supus aprobării Consiliului General”, a spus Alexandru Burghiu, luni dimineață, la Digi24.

El a adăugat că „atunci când faci o investiție e normal să o recuperezi”. „După realizarea investiției se va pune în practică pentru a o realiza, dar vorbim de mult timp de-acum înainte”, a subliniat directorul Termoenergetica.

Burghiu a menționat că „pe ordinea de zi se află actualizarea indicatorilor tehnico-economici. În această lună sperăm să depunem cererea de finanțare și în perioada următoare să scoatem la licitație proiectarea și execuția pentru cel mai mare proiect, de peste 200 kilometri, care a avut loc vreodată în Europa”.

„În trei ani am schimbat 180 de kilometri. Rețeaua are 4.000. Vă dau ca exemplu Varșovia, Oradea. Varșovia a preluat-o la 1.183, au ajuns la 1.700 în 15 ani. Noi avem 4.000. Faceți un calcul și vedeți în cât timp am putea înlocui. La Oradea ritmul a fost de 7,5 kilometri pe an”, a mai spus directorul Termoenergetica.

Alexandru Burghiu a ținut să precizeze că „nu se va scumpi gigacaloria în următoarea perioadă”.