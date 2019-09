EXCLUSIV. Cum a ajuns Daniel Dines primul miliardar în dolari din afaceri cu roboți software. Povestea unei afaceri cu succes ameţitor

Un român, fondator al unui startup, a ajuns primul miliardar în dolari din afaceri cu roboți software. Este vorba de programatorul Daniel Dines, fondatorul UiPath, cel care a și devenit imaginea de pe coperta din septembrie a celebrei reviste Forbes în ediția americană.

Este prezentat ca fiind "șeful boților", după ce compania sa a devenit lider mondial în acest domeniu al inteligenţei artificiale și drept cel care a readus speranța antreprenoriatului în Europa de Est.

Compania sa e evaluată la 7 miliarde de dolari iar asta înseamnă că lui Dines, care mai deține 20% din companie, îi revine o avere de cel puțin 1,4 miliarde de dolari.

Dines povestește că în copilărie a vrut să se facă scriitor, dar a descoperit că este bun la matematică, iar mai târziu a început să învețe singur programare. Acum, firma sa, care e lider în domeniul său, are sediul într-un zgârie-nori din Manhattan, peste 30 de birouri în toată lumea şi 3.200 de angajați.

La 47 de ani, Dines l-a detronat pe Ion Țiriac din fruntea clasamentului celor mai bogați români.

Într-un interviu pentru emisiunea România Fast Forward, de la Digi24, Daniel Dines vorbește despre cât de greu a fost să găsească businessul potrivit!

UiPath, un succes amețitor. Cum se explică reușita companiei românești (reportaj in cadrul campaniei România Fast Forward)

„Eu nu voiam să devin antreprenor de softuri, pentru că nici nu exista noţiunea asta. Eu am vrut să fiu scriitor”, spune unul dintre fondatori. A început să facă primii bani din vânzare-cumpărare de dolari. Partenerul său de afaceri a făcut primii bani făcând CD-uri cu muzică pentru diverse evenimente. Amândoi au realizat, însă, că pentru a putea creşte profesional era nevoie de mai mult. În primul rând de şcoală. Când au pus la cale afacerea, aveau sediul într-un apartament mic, în care unul dintre ei chiar locuia. Canapeaua de atunci o mai au și acum. Timp de zece ani, nimic nu parea să-i scoată în față. În 2013 voiau să tragă cortina. Dar apoi, într-o bună zi, a început „explozia”...

De la zero la 1,1 miliarde în doar doi ani şi jumătate. Aceasta este viteza ameţitoare cu care s-a dezvoltat primul „unicorn” românesc, până la statutul de companie de tehnologie evaluată la cel puţin un miliard de dolari. Unicornul românesc se numește UiPath și este copilul de suflet crescut de doi antreprenori care mai mulţi ani s-au luptat să ţină pe linia de plutire o companie în care credeau, cu toate că rezultatele nu apăreau. Însă când au venit, au depăşit toate aşteptările.

Sergiu Voicu - jurnalist Digi24: De unde începe povestea, cum e startul?

Daniel Dines - antreprenor: Ca un motor diesel, foarte greu, pornit iarna. A fost incredibil de greu. Nu am crezut niciodată că o să ajungem aici. Nimic nu a mers cum speram. Primele produse le lansam prea târziu şi le polişam prea mult. După ce vedeam că nu au succes, ne ataşam de ele ca de copiii noştri.

Deşi compania s-a născut în 2005, timp de 10 ani nimic nu părea să facă diferenţa şi să-i scoată în faţă.

Daniel Dines - antreprenor: Tot timpul am avut hopuri financiare. Noi nu ne uitam să avem mai mult de trei luni, să putem trăi fără să încasăm bani.

Daniel îşi aminteşte că atunci când a dezvoltat prima versiune de soft şi a pus-o pe internet se aştepta la 1 milion de descărcări. Dar aproape nimeni nu l-a descărcat.

Daniel Dines - antreprenor: Am făcut o tehnologie care nu avea nici un client. În 2013 ne uitam să tragem cortina.

- Îţi aduci aminte cu ce aţi început, cu ce ai început, primele produse?

- La un start-up nu sunt importante doar succesele, chiar şi eşecurile sau semieşecurile sunt importante, pentru că înveţi foarte multe lucruri.

- Dă-mi un exemplu.

- Sunt produse care tehnologic au fost un succes, folosite pe milioane sau zeci de milioane de computere. Poate partea de business nu a fost pe măsura succesului tehnologic.

Au învăţat de fiecare dată din greşeli, au tot crescut şi s-au adaptat pieţei, fără a-şi gândi de la început paşii şi fără a visa vreo clipă că vor ajunge aici, la o companie evaluată la peste 1 miliard de dolari.

Daniel Dines - antreprenor: Noi am avut o perioadă de vreo șapte ani, 2005 - 2012, în care am făcut foarte multe lucruri. Apoi am avut un moment în care am spus hai să facem lucrurile diferit. Şi după ce am spus să facem lucrurile diferit, au început să funcţioneze uşor. Am mai avut o perioadă 2012 - 2015 de aşezare a softului nostru, apoi a început explozia noastră.

Ce a făcut click-ul să creşteţi?

Daniel Dines - antreprenor: Am dezvoltat o tehnologie într-o secvenţă nebunească. Pur şi simplu de dragul tehnologiei. Noi nu am văzut piaţa. Este contrar oricărei ştiinţe a start-up-urilor. Noi nu suntem un model de urmat. Noi am făcut toate greşelile posibile pentru un antreprenor.

Noi am creat un software de automatizare, dar pentru o altă piaţă. Noi l-am creat pentru o piaţă mică. Am crezut că va fi folosit pentru companii mici, mijlocii cel mult. Şi ne gândeam că poate cele mari şi-au rezolvat deja această nevoie. Nu ne-am dat seama că de fapt acolo e problema reală de fapt.

Eu nu mi-am dat seama că sunt atât de multe task-uri manuale pe care companiile le fac şi sunt foarte repetitive.

Cum a fost extinderea în afara ţării din 2015 până acum?

Daniel Dines - antreprenor: Noi nu am avut niciodată afaceri din România. În 2017 am avut un client care a vrut tehnologia noastră.

Chiar dacă firmele româneşti nu au apelat la produsul născut şi dezvoltat în Bucureşti, în ultimii doi ani compania s-a extins global, în New York, la Paris, Londra, Singapore, Munchen, Dubai, Amsterdam, în Bengaluru şi Tokyo.

Daniel Dines - antreprenor: Toată lumea spune că Japonia este o lume foarte greu de cucerit, dar a fost foarte uşor pentru noi. Problema lor principală este că oamenii ies la pensie şi nu au cu cine să îi înlocuiască. Ei văd UIPath şi soluţia noastră ca pe o soluţie la îmbătrânirea populaţiei. A fost cea mai rapidă creştere a unei companii în Japonia.

UiPath are peste 60 de angajaţi în Japonia.

Daniel Dines - antreprenor: Noi suntem aici din noroc, nu este niciunul vreun geniu. Noi am înţeles că trebuie să aducem oameni mai deştepţi decât noi să ne ducă înainte.

Start-up-ul românesc a stârnit şi mai mult interesul investitorilor şi a atras investiţia secolului pentru o companie autohtonă, peste 153 de milioane de dolari.

Daniel Dines - antreprenor: Investiţia pe care am luat-o acum vine de la cei mai sofisticaţi, mai smart investitori din lume. Google pe care îl ştim toţi. Accel, care este primul investitor în Facebook.

- Kliner Purkins, primul investitor în Google. Nu este o întâmplare aici. Cum ai ajuns la ei, cum ai negociat cu ei şi i-ai convins să vină să invetească în compania voastră?

- Noi, să ridicăm prima rundă de investiţii de 1,6 milioane de dolari, am negociat 14 luni. Acum noi am ridicat 153 de milioane, iar toată discuţia a durat două luni.

- Acum vin investitorii la tine şi spun vino să mă iei, îţi cunosc industria, pot să te spijin aşa, aşa, aşa, dă-mi voie să investesc.

- Noi i-am ales pe oamenii ăştia. Noi am ales.

Aţi depăşit Bitdefender, o companie cu 25 de ani de tradiţie.

Daniel Dines - antreprenor: Este un exemplu pentru întreaga lume. Nu este un exemplu românesc, nu unul american, avem angajaţi din întreaga lume. Aşa cred că se construieşte o companie. Talentul este global, noi trăim într-o lume globală.

Clienţii noştri sunt: avem 6 din top 10 companii din US. Și vorbim de contracte mari, strategice, cu 6-7 zerouri toate. Avem 8 din top 20 business în Europa, în Japonia lucrăm cu 17 din top 20 companii japoneze.

Creşterea noastră pe enterprise software este oarecum unică în lume. Investitorii noştri spun că nu au văzut niciodată nivelul ăsta de creştere la o companie de enterprise software, nu de consumer. Creșterea numărului de clienți în 2017 a fost de 611%, iar cifra de afaceri a avut un avans de 790% în acelaşi an.

Istoria succesului s-a scris însă cu multă perseverenţă şi din multe încercări.

Când ai decis să bagi cheia în contact şi să devii antreprenor şi de ce ai luat decizia asta?

Daniel Dines - antreprenor: Cred că am decis pe la 13-14 ani chestia asta. Eu nu vroiam să devin antreprenor de softuri, pentru că nici nu exista noţiunea asta. Eu am vrut să fiu scriitor. Din fericire, mi-am dat seama repede că nu am nici un talent în domeniu. Dar aveam talent la matematică şi a venit oarecum natural. Să merg la Facultatea de Matematică-Informatică. Asta se întâmpla la începutul anilor 90 când toată familia mea a trecut printr-o perioadă foarte grea şi a trebuit să mă întreţin singur.

Antreprenor a trebuit să fiu dintotdeauna. Noi nu am făcut asta să ne cumpărăm nişte Jeep-uri mari şi nişte vile în Pipera. Şi nu o să facem treaba asta. Noi am făcut-o dintr-o nebunie.