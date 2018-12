McKinsey: România, în pole position la economie digitală

Beneficiile economice potenţiale ale digitalizării ar putea contribui la Produsul Intern Brut al României cu 42 de miliarde de euro, până în anul 2025, spune Raportul privind provocările digitale, realizat de McKinsey & Company.

Conform documentului, în ultimii 20 de ani, România a experimentat o dezvoltare rapidă, cu un PIB pe cap de locuitor ce a crescut cu 136 de procente între anii 1996 şi 2017, alimentată de exporturi dinamice, investiţii străine, o forţă de muncă în creştere şi competitivă la nivel de costuri, precum şi de fondurile europene.



"Cu toate acestea, în ultimul timp, mulţi dintre aceşti factori încep să piardă teren. Fiind semnificativ subcapitalizată în comparaţie cu economiile europene mai avansate, România se confruntă, de asemenea, cu scăderea şi cu scumpirea forţei de muncă, şomajul fiind la niveluri minime record (4,9%, în 2017). Economia ţării trebuie să se bazeze pe noi surse de creştere a productivităţii. Pentru a continua creşterea nivelului de trai al societăţii, România trebuie să-şi redefinească strategia de creştere", notează realizatorii raportului de specialitate.



Datele centralizate în cercetarea Mc Kinsey & Company arată că, în 2016, economia digitală din România reprezenta deja 6,9% din PIB, echivalentul a 12 miliarde de euro.



"Accelerarea digitalizării cu o apropiere de economiile din nordul Europei ar putea adăuga 42 miliarde euro până în 2025. În acest scenariu ambiţios, economia digitală în România ar urma să reprezinte 20% din PIB, până în 2025. Acest plus ar reprezenta un punct procentual suplimentar la creşterea anuală a PIB-ului, pe perioada menţionată. Fără această accelerare, un scenariu "business as usual" ar lua în considerare o creştere a economiei digitale din România de doar 18 miliarde euro, ajungând la o cotă de 12% din PIB până în 2025. În acest scenariu, România ar rămâne încă departe de "frontiera digitală" reprezentată de ţările din Europa de Nord", se explică în raport.



Realizatorii raportului precizează, totodată, că România este dintre cele zece pieţe "Digital Challenger" din Europa Centrală şi de Est. Aceste ţări prezintă rate mai mici de digitalizare faţă de aşa-numitele ţări "Digital Frontrunners" (Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Norvegia şi Suedia) sau pieţele Uniunii Europene (UE) "Big 5" (Franţa, Germania, Italia, Spania şi Regatul Unit).



În viziunea experţilor, România are, însă, o fundaţie puternică pe baza căreia poate să-şi accelereze digitalizarea. Astfel, dimensiunea economiei digitale în România (6,9% din PIB în 2016) este peste media ţărilor din Europa Centrală şi de Est (CEE), de 6,5%, dar în acelaşi timp este clar decalată faţă de pieţele "Digital Frontrunners", precum Suedia (9%).



Cu 604 euro/cap de locuitor, România se află în urma mediei CEE, unde media este de 746 de euro/cap de locuitor, cât şi a ţărilor din "Digital Frontrunners" - cu 3.276 euro/cap de locuitor. De asemenea, economia digitală din România a înregistrat, în perioada 2012 - 2016, o creştere de 10,8% pe an, aproape de patru ori mai rapid faţă de UE "Big 5".



În ceea ce priveşte pregătirea profesională în domeniu, raportul citat arată că aproape de opt ori mai mulţi români ar trebui să participe la cursuri de formare pentru a atinge nivelul "Digital Frontrunners". "Legislatorii sunt încurajaţi să promoveze adoptarea tehnologiei atât în sectorul public, cât şi în cel privat. Ei pot, de asemenea, sprijini angajaţii prin programe de recalificare şi training (în special pentru că România are o rată scăzută de participare a adulţilor în programe de educaţie şi formare, atât sub media CEE, cât şi a celei din grupul 'Digital Frontrunners') şi îmbunătăţi ecosistemul de startup-uri, precum şi oportunităţile de inovare digitală", subliniază documentul.



La nivel de regiune, "Digital Challengers" reprezintă aproape 1.400 miliarde de euro în termeni de PIB, aproape de şapte ori mai mult faţă de economia României.



Analiza celor de la McKinsey arată, totodată, că până la 54% din activităţi ar putea fi automatizate, până în 2030, folosind tehnologia care există deja, fapt ce va crea, pe de-o parte o oportunitate de creşterea productivităţii, şi, pe de altă parte, provocări legate de tranziţie a pieţei muncii către noi locuri de muncă.



Raportul de specialitate a fost realizat în decursul lunii noiembrie şi a vizat perspectivele regionale în domeniul digitalizării în ţări din Europa Centrală şi de Est, precum: Cehia, Ungaria, Polonia, România şi Slovacia.



Mc Kinsey & Company este o companie globală de consultanţă de management care serveşte instituţii private, publice şi din sectorul social. Începând din 2007, biroul companiei din Bucureşti a devenit un reper pe piaţa locală de business, în ceea ce priveşte consultanţa de management.



Consiliul Atlantic al SUA, împreună cu McKinsey & Company, organizează joi conferinţa de lansare a raportului "The rise of Digital Challengers - cum poate deveni digitalizarea următorul motor de creştere pentru România". Documentul îşi propune conştientizarea oportunităţilor de dezvoltare economică sustenabilă oferite României de Revoluţia Digitală.

