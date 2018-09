Ministrul Justiției, anunț privind insolvența firmelor. „Exigenţele constituţionale sunt îndeplinite”

Guvernul a adoptat, în şedinţa de joi, o ordonanţă de urgenţă privind modificări la legislaţia referitoare la procedura insolvenţei.

Anunțul a fost făcut joi la Palatul Victoria de către ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, precizând că "exigenţele constituţionale sunt îndeplinite" de acest act normativ, potrivit Agerpres.ro.



"S-a adoptat ordonanţa de urgenţă privind modificări la legislaţia referitoare la procedura insolvenţei. (...) Viaţa economică, socială, viaţa culturală are o dinamică foarte accentuată. Pe cale de consecinţă şi dimensiunea juridică, legislativă trebuie să ţină pasul cu reperele sociale, economice, culturale. (...) Ministerul Justiţiei a evaluat aspectele de legalitate, aspectele de conformitate cu legea fundamentală, Constituţia, şi (...) eu şi colegii mei de la Ministerul Justiţiei am considerat că cerinţele, exigenţele constituţionale sunt îndeplinite", a declarat Toader.



Potrivit ministrului Justiţiei, legislaţia cu privire la insolvenţă s-a modificat de multe ori.



"La un moment dat, Legea 85 a fost abrogată printr-o ordonanţă de urgenţă, ordonanţă care la rândul ei, în totalitate, a fost declarată neconstituţională şi, atunci, (...) Curtea Constituţională (...) a stabilit (...) că neconstituţionalitatea unei norme abrogatoare are ca efect repunerea în vigoare a fostei norme abrogate. (...) De ce Ministerul Justiţiei a fost coiniţiator la acest proiect de ordonanţă de urgenţă? Pentru faptul că problematica insolvenţei cade în sarcina Ministerului Justiţiei ca drept de iniţiativă legislativă. De ce suntem coiniţiatori cu Ministerul Finanţelor? Pentru că insolvenţa are dimensiunea financiară, dimensiunea economică, dimensiune pe care dânşii o dezvoltă, o stăpânesc cel mai bine", a explicat Tudorel Toader.

