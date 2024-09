(P) Kapital Minds aduce în România un model de consultanță antreprenorială centrată pe valoare

Kapital Minds este mai mult decât o firmă de consultanță – este partenerul de încredere al antreprenorilor care vor să-și crească afacerea și să o transforme într-o poveste de succes. Fondată de Laurențiu Stan, primul român certificat ca Exit Planning Advisor® de Exit Planning Institute (SUA), Kapital Minds își propune să ofere soluții personalizate și inovatoare pentru fiecare etapă a dezvoltării unei afaceri, de la start-up până la consolidare și, eventual, ieșirea din afacere.

Laurențiu Stan are o experiență de aproape două decenii în domeniul evaluărilor de afaceri, active tangibile și intangibile. În prezent, se axează pe dezvoltarea a două concepte inovatoare în România, de Value Growth și Exit Planning Advisory. Pe parcursul carierei, a primit certificări și recunoașteri din partea unor organizații naționale și internaționale de prestigiu din domeniul evaluărilor, printre care Certified Valuation Analyst – CVA™ acordată de The European Association Of Certified Valuators And Analysts – EACVA™ și titulatura de Recognised European Valuer – REV® conferită de The European Group Of Valuers' Associations – TEGoVA. De asemenea, este membru al prestigioasei The Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS și membru Acreditat ANEVAR (MAA) pentru specializarea Evaluări de Întreprinderi, de Fond de Comerț și alte Active Necorporale.

Într-un mediu economic complex și în continuă schimbare, antreprenorii au nevoie de un plan clar și bine structurat pentru a-și maximiza valoarea afacerii. Kapital Minds oferă acest plan, printr-o abordare unică, bazată pe o combinație de expertiză financiară, strategie pe termen lung și inovație. Fiecare afacere este diferită, iar echipa multidisciplinară a Kapital Minds oferă soluții adaptate nevoilor specifice ale fiecărui client.

Serviciile Kapital Minds includ evaluarea și creșterea valorii companiei, strategii de exit planning, optimizare operațională și planificare strategică. Procesul de exit planning, care durează între 12 și 36 de luni, nu pregătește doar vânzarea afacerii, ci crește continuu valoarea acesteia, oferind antreprenorilor flexibilitatea de a alege momentul optim pentru un exit de success și un viitor financiar sigur.

În România, unde instabilitatea economică și aversiunea față de planificarea pe termen lung sunt provocări reale, Kapital Minds aduce o schimbare de paradigmă, ajutând antreprenorii să înțeleagă importanța planificării pe termen lung și să transforme exit-ul din necesitate în oportunitate.

Kapital Minds se remarcă prin excelență, inițiativă și monitorizarea constantă a progresului, asigurând eficiență și transparență în creșterea valorii companiei. Parteneriatele strategice și procedurile de lucru asigură rezultate remarcabile. Kapital Minds oferă antreprenorilor suportul necesar pentru a-și depăși obiectivele și a construi afaceri rezistente. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.kapitalminds.ro.