Reacția Mega Image după ce Protecția Consumatorilor susține că a găsit mai multe nereguli la 4 magazine

Marți, comisari de la Protecţia Consumatorilor din Constanța au declarat că au descoperit mai multe nereguli la patru magazine Mega Image din Constanţa, printre care promoţii şi produse expirate, traduceri incomplete, informaţii înşelătoare. Ca urmare a publicării articolului, reprezentanții companiei Mega Image au dorit să facă mai multe precizări pe care le redăm mai jos.

Comunicatul reprezentanților Mega Image:

„In urma controlului efectuat in data 8 ianuarie 2019 de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului in patru magazine Mega Image din Constanta, consideram ca este foarte important sa comunicam toate informatiile despre constatarile de la fata locului, pentru a ne asigura ca toti consumatorii inteleg corect situatia. In spatiul public au fost vehiculate informatii partiale sau prezentate intr-un mod general, care pot genera concluzii gresite. Prin urmare, venim cu urmatoarele precizari:

Un aspect important sesizat de autoritati a fost lipsa traducerii mesajelor imprimate direct pe ambalajele unor produse, atat marci nationale, cat si marci private Mega Image. Mentionam ca acestea sunt mesaje de marketing imprimate direct pe ambalajele produselor, motiv pentru care nu intra sub obligatia traducerii, fiind totodata produse prezente in toate lanturile de retail, sub aceeasi forma. Traducerile ingredientelor sunt existente pentru toate produsele, conform legislatiei in vigoare.

Este important de mentionat ca toate elementele si informatiile obligatorii conform regulamentelor europene (Reg.1169/2011 - privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, Reg.1223/2009 – privind produsele cosmetice, Reg.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor) sunt aplicate pe ambalajele produselor, in mod corect si complet, in limba romana, iar mesajele mai sus mentionate nu se regasesc printre informatiile obligatorii de etichetare.

Tot legat de traducerea mesajelor de pe ambalaje a fost si cazul marcii proprii „365- Great value daily”.

Mentionam ca acest slogan de marca face parte integranta dintr-o marca inregistrata la nivel international (WIPO). Proprietarul marcii este DelhaizeFreres et Cie Le Lion, iar marca este inregistrata sub nr. 842564 inca din anul 2016, valabila pana in 2024. Mai jos imaginea marcii, asa cum este ea inregistrata:

Marca este folosita ca atare (fara niciun fel de interventie/traducere etc.) in toate tarile in care grupul Ahold Delhaize opereaza magazine si nicio alta autoritate din lume nu a invocat vreodata obligatia de a utiliza traducerea in limba locala. Legea privind marcile ne permite sa utilizam o marca inregistrata exact in forma, continutul, culorile si elementele grafice sub care a fost inregistrata.

In ceea ce priveste campanile promotionale, a fost evaluata campania promotionala de loialitate pe baza de puncte Jamie Oliver, care este in desfasurare conform regulamentului oficial publicat online: http://cataloage.mega-image.ro/regulament-campanie-jamie-oliver-act-ad.pdf. Autoritatile au reclamat ca nu informam corect clientii, desi pe toate materialele de comunicare se regasesc toate detaliile campaniei si a modalitatii de acordare a punctelor bonus si a discountului promotional. Mecanica acestei campanii de loialitate presupune ca existenta unui talon completat cu 15 puncte bonus ii ofera dreptul clientului de a achizitiona un produs din campanie, la pret redus. Sesizarea autoritatii cu privire la valoarea fiecarui punct bonus este o interpretare care nu are legatura cu mecanica campaniei, punctele bonus neavand o valoare fixa in sine, ci fiind doar un mecanism de acordare a discountului.

De asemenea, in cadrul controlului s-a constatat etichetarea gresita a unor sticle de suc proaspat de portocale dintr-un lot, dintr-una din cele 4 locatii vizitate. In urma verificarilor realizate s-a constatat ca sursa a fost o eroare umana, ceea ce a dus la reintarirea masurilor de control in toate magazinele.

In cadrul acestui proces, Mega Image a pus la dispozitia autoritatilor toata documentatia necesara si toate argumentele legale.

In continuare, asiguram clientii Mega Image din Constanta si din intreaga tara ca magazinele noastre respecta toate normele de operare, sunt conforme normelor de igiena si de siguranta a alimentelor. De asemenea, ne pastram angajamentul de a informa corect clientii si de a respecta legislatia in vigoare.”

Etichete:

,

,

,

,

,