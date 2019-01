Cartelul agențiilor de turism, descoperit cu ajutorul unui filmuleț Youtube

O înregistrare video făcută în 2013, la o adunare a agențiilor de turism ținută la Predeal, a fost folosită de către Consiliul Concurenței ca punct de plecare într-o investigație pe această piață. 13 agenții ar fi ajuns la înțelegeri neconcurențiale, susține autoritatea. Acestea le-a sancționat cu mai multe milioane de euro amendă. Reacția agențiilor diferă; de la atitudini ispășite și de recunoaștere a greșelilor, la acționarea în judecată a Consiliului Concurenței.

Trei dintre agențiile implicate în investigație și-au făcut, luni, cunoscute punctele de vedere.

Paralela 45. Analizele făcute de Consiliul Concurenţei în cadrul investigaţiei activităţii agenţiilor de turism nu au la bază verificarea impactului în piaţă, afirmă reprezentanţii acesteia, subliniind că amenda aplicată de autoritate a fost acceptată pentru a închide o investigaţie care trenează de patru ani.

"Există multe practici ale Consiliului Concurenţei care nu sunt cunoscute publicului larg. De unde să ştii că, dacă primeşti un email neconform cu regulile de concurenţă, trebuie să te dezici? Nimeni, niciodată, nu a făcut astfel de precizări, iar activitatea de prevenţie a Consiliului Concurenţei este aproape zero.

Referitor la acest aspect, Paralela 45 a înaintat Consiliului Concurenţei, chiar înainte de începerea acestei investigaţii, o adresă prin care solicită clarificări cu privire la practicile concurenţiale. Adresa a rămas fără răspuns! În plus, analizele făcute de Consiliul Concurenţei în cadrul investigaţiei activităţii agenţiilor de turism nu au la bază verificarea impactului în piaţă", se menţionează într-un comunicat al agenţiei.



Potrivit lui Alin Burcea, proprietarul Paralela 45, nu este ilegal ca touroperatorii să îşi împartă locurile pe avioane, această practică fiind întâlnită şi în străinătate.



"Paralela 45 a fost amendată pentru o corespondenţă de 11 email-uri, fără niciun impact pe piaţă. Discuţiile despre împărţirea locurilor pe charter dintre turoperatori nu au avut un impact negativ în piaţă, nu au creat prejudicii nimănui. Nu e nimic ilegal ca touroperatorii să îşi împartă locurile pe avioane, aceeaşi practică este întâlnită şi în străinătate. Împărţirea locurilor pe un charter se face pentru a avea garanţia că acesta va opera întregul sezon. Nu sunt tarife impuse, sunt costurile reale ale vacanţelor pe charter. Reducerile la cazare pentru pachetele pe charter vin de la hotelieri, ori fac parte din campanii pe care le au, din când în când, touroperatorii", a spus Burcea.



Christian 76 Tour. Agenția a aplicat la programul de clemenţă, oferind dovezi privind existenţa faptelor anticoncurenţiale, şi a primit imunitate la amendă.

Turoperatorul român Christian Tour susţine că a refuzat să se ralieze înţelegerilor privind preţurile cu agenţiile concurente în dezavantajul turistului, iar datorită cooperării cu Consiliul Concurenţei în cadrul anchetei, care a ţinut cont şi de "comportamentul corect constant al acestuia pe piaţă", a primit imunitate la amendă.



"Agenţia de turism a fost promotorul unei concurenţe reale, prin preţuri accesibile oricui şi a refuzat să se ralieze înţelegerilor privind preţurile cu agenţiile concurente în dezavantajul turistului. Christian Tour a fost cel care a dat startul unei abordări comerciale orientate spre client, fapt pentru care a fost blamat şi atacat de unii dintre concurenţi, care s-au coalizat în încercarea de pune capăt practicii preţurilor accesibile promovate de Christian Tour. Turoperatorul a primit imunitate la amendă după începerea investigaţiei datorită cooperării cu Consiliul Concurenţei în cadrul anchetei, care a ţinut cont şi de comportamentul corect constant al Christian Tour pe piaţă", se arată într-un comunicat al turoperatorului remis luni.



Marius Pandel, unul dintre acţionarii Christian Tour, afirmă că, după declanşarea investigaţiei, decizia luată de conducerea Christian Tour a fost aceea de a colabora "total şi transparent" cu reprezentanţii Consiliului Concurenţei.



"Ancheta în domeniul turismului scoate la lumină detalii privind modul în care unele mari agenţii turoperatoare din ţara noastră s-au înţeles nu doar asupra preţului vacanţelor, ci şi în privinţa unei strategii comune împotriva competitorilor care practicau preţuri mai mici la pachetele turistice, aşa cum este Christian Tour", a declarat Marius Pandel.



Corespondenţa pe e-mail dintre reprezentanţii agenţiilor de turism, adunată de investigatori într-un raport voluminos, de câteva sute de pagini, arată, printre altele, modul în care principalii actori din piaţa de turism stabileau preţurile la vacanţele cu avion charter, precum şi strategia lor de a împiedica agenţia Christian Tour să opereze chartere pe anumite destinaţii.



Happy Tour nu recunoaște faptele atribuite. Anchetarea şi, mai ales, sancţionarea companiei Happy Tour pentru înţelegeri anticoncurenţiale pe piaţa charterelor este total nejustificată şi se analizează toate posibilităţile legale pentru contestarea amenzii, au anunţat, luni, reprezentanţii agenţiei.



"Consiliul Concurenţei a investigat o serie de companii de turism, inclusiv Happy Tour, pentru participarea la o pretinsă înţelegere anticoncurenţială ce a avut loc în legătură cu operarea charterelor. Happy Tour nici măcar nu a fost prezentă pe piaţa relevantă investigată, iar însăşi elementele de probă din dosarul de investigaţie arată un comportament corect al companiei, prin practicarea de preţuri reduse la produsele turistice, pe parcursul perioadei investigate. Prin urmare, anchetarea şi, mai ales, sancţionarea agenţiei pentru practici neconcurenţiale pe acest segment este total nejustificată", spun reprezentanţii Happy Tour, într-un comunicat remis.



Aceştia se declară îngrijoraţi de faptul că, în absenţa unor probe care să incrimineze în mod direct Happy Tour, autorităţile române, prin Consiliul Concurenţei, au sancţionat agenţia în urma investigaţiei.



"În acest moment, se analizează toate posibilităţiile legale pentru contestarea amenzii. Happy Tour este printre puţinele agenţii de turism investigate care, în urma primirii raportului Consiliului Concurenţei care includea propunerea de sancţionare, nu a recunoscut fapta atribuită, în vederea diminuării amenzii. De altfel, în 25 de ani de activitate, Happy Tour nu a fost niciodată în atenţia Consiliului Concurenţei, nu a fost anchetată sau sancţionată pentru încălcarea vreunei legi. Compania are un program de conformare cu regulile de concurenţă, recunoscut chiar de Consiliul Concurenţei prin diminuarea nivelului amenzii propuse şi dorim să îi reasigurăm pe toţi partenerii şi clienţii noştri că ne desfăşurăm activitatea în deplină concordanţă cu regulile aplicabile", se mai spune în comunicat.



Totodată, reprezentanţii companiei precizează că, pe întreaga durată a investigaţiei, Happy Tour a fost total transparentă, a pus la dispoziţia Consiliului Concurenţei toate documentele necesare anchetei, a cooperat prompt de fiecare dată şi a oferit toate informaţiile necesare pentru o evaluare cât mai corectă.



"Din păcate, prin hotărârea finală luată în ceea ce priveşte Happy Tour, ni s-a demonstrat faptul că aceste informaţii şi documente furnizate cu bună-credinţă şi care demonstrau nevinovăţia Happy Tour nu au fost luate în considerare. Pentru considerentele de mai sus, Happy Tour va analiza toate căile legale pe care le are la îndemână în continuare pentru a demonstra nevinovăţia companiei. Dorim să ne asigurăm toţi clienţii şi partenerii că situaţia creată de decizia Consiliului Concurenţei va fi depăşită fără perturbarea activităţii noastre", mai spun reprezentanţii Happy Tour.



Consiliul Concurenţei a anunţat luni că a sancţionat 13 agenţii de turism şi Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) cu amenzi în valoare circa 11,5 milioane de lei (aproximativ 2,45 milioane euro), pentru coordonarea comportamentului pe piaţa comercializării produselor turistice prin agenţii de turism.



Conform autorităţii de concurenţă, în perioada iunie 2013 - septembrie 2016, un număr de 13 agenţii de turism şi-au coordonat politicile comerciale, inclusiv printr-un schimb de informaţii sensibile din punct de vedere concurenţial, cu scopul de a nu permite scăderea preţurilor produselor sau a pachetelor turistice comercializate.



"Astfel, agenţiile de turism nu au redus, sub un anumit nivel, preţul de vânzare către clienţi pentru produsele turistice şi/sau pachetele de servicii turistice comercializate (ex.: bilete de avion în zborurile tip charter - atât ca produs turistic individual, cât şi ca o componentă dintr-un pachet de servicii turistice). De asemenea, acestea au limitat sau au eliminat campaniile promoţionale ale companiilor concurente care ofereau reduceri sau gratuităţi clienţilor şi şi-au împărţit numărul de locuri în avioanele contractate pentru zborurile de tip charter pentru a limita astfel în mod artificial oferta în vederea creşterii preţului de vânzare", susţin reprezentanţii Consiliul Concurenţei într-un comunicat remis.



Din totalul amenzilor de 11,5 milioane de lei, cea mai mare sancţiune a fost aplicată Touring Europabus România, în valoare de 5,397 milioane lei, urmată de Prestige Tours International (2,139 milioane lei), Paralela 45 Turism (1,723 milioane lei), Eximtur (685.116 lei), Happy Tour (519.597 lei), Aerotravel (400.754 lei), Prompt Service Travel Company (186.084 lei), Nova Travel (124.616 lei), Fibula Air Travel (88.310 lei), Tez Tour (55.930 lei) şi Rezeda World Travel (28.780 lei).



La polul opus, cu sancţiuni pecuniare mai reduse, s-au situat agenţiile de turism Air Fla (9.618 lei) şi Corali Holidays (6.644 lei).

Sursa: Digi24.ro, Agerpres.ro.

