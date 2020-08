Decizie importantă. BNR reduce dobânda de politică monetară

Banca Naţională a României care a redus mierciri dobânda de politică monetară de la 1,75 la 1,5 la sută pe an. Cu alte cuvinte, este încurajat consumul şi sunt motivate investiţiile, iar economia poate astfel să se menţină în mişcare în această perioadă în care este greu încercată.

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de miercuri, a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,50 la sută pe an începând cu data de 6 august.

Este deja a treia tăiere de dobândă din partea BNR de la începutul pandemiei și asta înseamnă că este încurajată circulația banilor, și nu depozitarea lor. Până acum, BNR a redus deja cu un punct procentual dobânda de politică monetară față de nivelul la care se afla în luna martie, înainte de starea de urgență, când era de 2,5 la sută.

În comunicatul emis, CA al BNR spune că economia globală și cea europeană au început să se redreseze în luna mai, pe fondul retragerii treptate a restricțiilor de mobilitate fizică, rămânând însă la niveluri mult inferioare celor prevalente anterior răspândirii infecției cu coronavirus. În același timp, dinamica recuperării lor rămâne incertă pe termen scurt, fiind dependentă de evoluția pandemiei și a măsurilor asociate, dar și susținută de măsurile fiscale implementate de autorități, precum și de caracterul acomodativ al politicilor monetare ale băncilor centrale din economiile avansate și cele emergente, incluzând BCE și băncile centrale din regiune.

Instituția a mai decis reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,00 la sută pe an, de la 1,25 la sută pe an și a ratei dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) la 2,00 la sută pe an de la 2,25 la sută pe an, păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit, precum și continuarea efectuării de operațiuni repo și a cumpărării de titluri de stat în lei de pe piața secundară.

Nivelul rezervelor minim obligatorii rămâne, prin urmare, neschimbat. Este o altă decizie luată de BNR miercuri. Este vorba despre acea rezervă pe care băncile, prin lege, sunt obligate să le dețină.

Banca Centrală a anunțat, de asemenea, că va continua să furnizeze lichiditate acelorași bănci, prin acele operațiuni repo, adică acea operațiune prin care banca centrală cumpără active de la aceste bănci cu angajamentul acestora că la rândul lor le vor răscumpăra.

Toate aceste demersuri reprezintă, de fapt, pomparea de lichiditate în economie.

Editare web: Luana Păvălucă