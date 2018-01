Declarația 600. Angajații Fiscului nu mai cred vorbele ministrului: „Hârtia e baza!”

Ministrul Finanţelor le spune contribuabilor să nu mai depună declaraţia 600. Dar, dacă te duci la ghişeu, funcţionarii Fiscului te îndeamnă să nu-l asculţi pe ministru, în caz că vrei să fii sigur că scapi de amendă.

Declaraţia 600 dispare, spune ministrul Finanţelor, care i-a îndemnat pe români să nu mai depună formularul care a stârnit dezbateri atât de intense. Sunt peste 208 mii de persoane care erau impozitate pe baza acestei declaraţii.

„Pentru ședința de guvern de mâine va aprobată o OUG prin care vom amâna acest formular, până la final de martie, timp în care o să găsim cea mai bună soluție și în această perioadă nimeni nu mai trebuie să mai depună niciun fel de formular 600. Nu are rost ca cineva să mai stea pe drumuri pentru a depune acest formular”, spune Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor.

Totuşi, potrivit legislaţiei în vigoare, termenul limită pentru depunerea formularului 600 este marţi, 31 ianuarie. Cine îl depăşeşte riscă amendă de până la o mie de lei. Ordonanţa de urgenţă care va rezolva problema prin amânarea termenului de depunere ar urma să fie adoptată chiar în ultima zi, cu aplicare imediată.

La Timişoara, chiar angajaţii Fiscului îi sfătuiesc pe oameni să depună formularul 600:

-Formularul 600 se mai completează? Nu se mai completează?

-Deocamdată da.

-A zis ministrul că nu. Îmi daţi şi mie unul atunci?

-El zice, hârtia e baza, nu ce zice ministrul. Asta e problema! Să trimită normele oficial!

*

-Se mai depune sau nu se ştie deocamdată?

-600 se depune, eu ştiu atât.

-Deci se depune?

-Da!

În ciuda asigurărilor venite de la centru, sunt şi contribuabili care nu vor să rişte:

-Discuții sunt, dar legea e lege.

-Am așteptat să o depunem după 25 și acum nu știm ce să facem. Așteptăm să vedem decizia finală.

*

-Am depus această declarație în decembrie, am plătit contribuția cu tot ce trebuia să plătesc și acum vin să verific dacă totul este în regula. Ceea ce am plătit în decembrie nu îmi apare acolo. Le tot scoatem, le introducem, iar le scoatem, ne zăpăcesc de cap.

Până acum, autorităţile nu au luat nicio decizie în privinţa celor care plătesc contribuţii ca salariaţi, dar şi pentru veniturile obţinute din închirierea unor imobiliare sau din drepturi de proprietate intelectuală. Fostul ministru de Finanţe Ionuţ Mişa spunea că această dublă impozitare va fi eliminată.