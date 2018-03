Anton Anton: Alaltăieri au îngheţat centralele eoliene şi am pus în loc cărbune

România trebuie să păstreze un echilibru în ceea ce priveşte mix-ul energetic, iar acest echilibru va sta la baza strategiei energetice care este în curs de elaborare şi va fi adoptată până la finele anului, a declarat, joi, ministrul Energiei, Anton Anton.

Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

„Aş începe cu următoarea afirmaţie care este destul de dură: hai să nu tăiem ceva înainte de a pune ceva în loc. Adică România este o ţară binecuvântată de Dumnezeu. E o ţară care dispune de resurse bogate de energie regenerabilă, hidro, geotermală, biomasă, energie eoliană, solară şi din resurse clasice, cărbune, gaz, petrol... nuclear. Haideţi să ne uităm la structura producţiei de energie într-o zi oarecare. Alaltăieri, de exemplu, au îngheţat centralele eoliene, toate. Şi ce am pus în loc? Am pus în loc cărbune, că n-am avut ce să punem altceva. Că hidro deja era la maximum. Adică eu cred că trebuie să păstrăm un echilibru şi acest echilibru este cel care va sta la baza strategiei pe care o dezvoltăm şi pe care, aşa cum am promis, până la sfârşitul anului o vom adopta”, a spus Anton Anton, potrivit Agerpres.

Potrivit ministrului Energiei, Clean Energy Package (Pachetul privind Energia Curată n.r.) reprezintă o provocare şi o oportunitate.

Acesta a reamintit că pe zona de stocare de energie România are în derulare proiectul Tarniţa-Lăpuşteşti, dar că în Europa sunt 340 de asemenea sisteme.

„Mă bucur că toată lumea e de acord că trebuie să discutăm despre stocare de energie. România are un proiect mare, frumos, Tarniţa-Lăpuşteşti, la care se tot uită. Nu ştiu de ce, nu mă întrebaţi, că îl tot învârtim de pe o parte pe alta. Eu sper ca în scurtă vreme să-l lansăm. Adică să-i dăm drumul şi să face sistemul acesta de stocare. Ştiţi câte sisteme de stocare, din astea, de hidraulică, sunt în Europa? Vreo 340. Numai Austria are vreo patru în construcţie acum. Toate ţările din jurul nostru au câte unul, mai mare, mai mic. Şi eu cred că nu e normal, având toate condiţiile, ca noi să rămânem în urmă”, a declarat Anton Anton.

Ministrul Energiei a participat joi la workshop-ul 'Perspective şi cerinţe pentru noile planuri de acţiune privind energia regenerabilă în România', organizat de Forumul interparlamentar pentru energie regenerabilă şi eficienţă energetică - EUFORES împreună cu Comisia pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru transporturi şi energie din Senat, organizează joi workshop-ul 'Perspective şi cerinţe pentru noile planuri de acţiune privind energia regenerabilă în România'.