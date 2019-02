Teodorovici, la Digi24: Bugetul nu va fi afectat dacă eliminăm impozitele pe energie, comunicații și bănci din OUG 114

Eliminarea impozitului de 2% pentru energie poate fi eliminat doar după discutarea acestui subiect în coaliția de guvernare PSD-ALDE și în Guvern, a spus Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, la Jurnalul de seară. Declarația a venit după ce Călin Popescu Tăriceanu, președintele ALDE, a spus că taxa pe lăcomie este excesivă și că acest impozit ar putea fi eliminat.

„Nu e vorba dacă sunt eu sau altcineva de acord. Mă bucur că a fost o discuție aastăzi în Parlament. Este un subiect care va trebui discutat în primul rând în coaliție și în Guvern și vedem care va fi decizia finală. OUG 114 se adresează mai multor domenii, acesta este unul dintre ele. Dacă se va modifica ceva, sau felul în care se va modifica ceva, va fi o discuție în coaliție, apoi în Guvern și decizia în acest fel se va vedea într-o ședință de guvern. Dacă va fi cazul”, a spus Teodorovici, miercuri seară, la Digi24.

Ministrul Finanțelor a adăugat că mai pot avea loc discuții cu privire la eliminarea acestui impozit de 2% privind energia, deoarece „nimeni nu spune că un act normativ, chiar și odată aprobat... și aici avem multe exemple de ani de zile că au fost nevoite a fi modificate”.

„Sunt deschis la orice fel de discuție, că vorbim de partea de energie, de bănci. Nu plecăm de la ideea de a modifica din start ceva sau de a nu modifica. Va trebui discutat la nivel de coaliție politică, și în guvern, sau în paralel. Nu contează ordinea”, a precizat Eugen Teodorovici.

Ministrul Finanțelor: Impozitele din comunicații, energie și bănci pot fi eliminate fără a influența negativ bugetul

Întrebat dacă bugetul rezistă fără această taxă de 2% pe energie, ministrul Finanțelor a răspuns că „în cazul în care o astfel de taxă s-ar elimina, ar fi efectul exact invers”.

„Noi am spus de la început, noi nu punem o astfel de prevedere legală pentru a aduce la buget astfel de venituri. Taxa pe lăcomie în cazul băncilor are în buget o sumă egală cu 0. Adică nu am luat anticipat nimic de a aduce la buget. Noi am pus această taxă pentru a descuraja băncile vizavi de o practică incorectă față de români, cei care își iau împrumuturi în lei. Dar nu, nu este o problemă în cazul în care se va decide în acest fel vizavi de ceea ce noi am construit în buget. Absolut deloc. Din contră! Pe partea de energie sunt chiar dividendele, care ar trebui să fie mai mici în cazul unei astfel de prevederi care să rămână mai departe. Absolut deloc nu afectează bugetul”, a adăugat Teodorovici.

Întrebat dacă niciuna dintre taxele din ordonanța 114 nu afectează bugetul, ministrul a adus în discuție taxa pe jocurile de noroc, dar că cele din comunicații, bănci și energie nu ar putea fi eliminate fără a influența negativ bugetul pe 2019.

„Acolo (la jocurile de noroc, n.red.) este estimată o sumă dar e mică în comparație cu suma bugetului, undeva la 100 de milioane de euro, dacă nu mă înșel. Acolo e o altă discuție. Dar în zona de energie, comunicații sau partea bancară aici nu vor fi influențe negative vizavi de buget”, a sublinat Eugen Teodorovici.

Bugetul pe anul 2019 a fost dezbătut azi în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului şi va fi votat vineri.

