Într-un sat care nu există nici măcar pe hartă, oamenii au aprins pentru prima oară becul după ce au primit panouri fotovoltaice

În epoca internetului și a vitezei, într-un cătun din munții Buzăului oamenii au supraviețuit până nu demult la lumina lumânării. Salvarea lor e energia verde, venită direct de la soare. Mici panouri fotovoltaice care îi ajută să își aprindă un bec seara.

Această potecă, prin desișul pădurii, duce la Mățara. Satul din județul Buzău nu apare nici măcar pe hartă, iar în cele câteva case rămase în picioare pe coasta dealului mai locuiesc doar opt oameni. Prima casă, după aproape doi kilometri prin pădure îi aparține Gicăi. S-a născut și a trăit aici toată viața. 78 de ani.

Gica, săteancă: "Fără curent am trăit, da. Cu lampă. Noi nu am văzut televizor la noi în casă. Când mai vin copiii, ne arată că au telefoane de alea de vezi de toate pe ele. Mai ascultăm la aparatele de radio, ce auzim la radio. Și uite-așa am trăit. Nu ne-am mutat de aici."

În sat nu e canalizare, nici apă curentă ori electricitate. Dintotdeauna, oamenii au trăit complet izolați. Lucrurile s-au schimbat de curând. Primăria, cu ajutorul unui ONG, a instalat mici panouri fotovoltaice care au adus lumina electrică în sat.

Gica: "Încărcam telefonul la panou, dar în rest nu avem alte... dar noi suntem mulțumiți că avem oleacă de lumina în casă, și în fața casei."

Nea Sandu are 60 de ani. După ce a trăit 30 de ani în București 30 de ani, s-a întors la Mățara ca să aibă grijă de părinți.

Sandu, sătean: Locurile natale unde am crescut si unde îmi place, aici am crescut, aici vreau să trăiesc.

Reporter: Era satul populat înainte?

Sandu: Aici da, a fost. Eram aproape la 40 de copii aici.

Reporter: Și acum câți mai sunt?

Sandu: Niciunul

Viața este mai comodă și pentru el, de când are energie verde.

Sandu, sătean: "Trebuia sa mă duc la 3 zile la Muscel, satul vecin, ca să îmi încarc telefonul, și acolo când te duci ori nu e curent, ori nu știu ce."

Satul aparține de comuna Colți, însă investițiile se opresc în satul alăturat, în Muscel. Autoritățile spun că le e greu să ia fonduri europene sau guvernamentale, din cauza numărului mic de locuitori.

Mihai Constantin, viceprimar în comuna Colți: "Investiile pe care noi încercăm să le realizăm vor aduce oamenii în comunitate. Și atunci cu siguranță se vor orienta și către acest colț de rai și atunci se va crea o deschidere și noi sperăm să găsim soluția să electrificăm și cătunul acesta. "

În România, cererea pentru panouri fotovoltaice a crescut enorm, după scumpirea energiei. În prezent, peste 60.000 de oameni își produc energia de care au nevoie cu ajutorul soarelui.

