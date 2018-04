Recomandare: Redevența la gaze să n-aibă legătură cu prețurile din Austria

Legarea plăţii redevenţelor de un preţ de referinţă raportat la bursa de gaze de la Viena reprezintă o greşeală, spune Răzvan Nicolescu, expert al Deloitte şi fost ministru al Energiei.



"Revizuirea codului reţelei nu este deloc un proces simplu. Un sistem de transport Scada pe operatorul de transport, cred că ajuta foarte mult la funcţionarea corectă a pieţei. Codul reţelei şi SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition, n.r.) sunt, din punctul meu de vedere, priorităţi zero. De asemenea, în modelarea pieţei sau în crearea unui concept de piaţă la care vrem să ajungem sunt multe alte lucruri importante. Unul dintre ele este preţul de referinţă după care se plătesc redevenţele. Evident, că preţul de referinţă trebuia actualizat şi iniţierea acestui proces a avut loc în 2014. Preţul trebuia actualizat, dar trebuia actualizat într-un fel în care să facă sens şi din punct de vedere juridic şi din punct de vedere economic şi, mai ales, din punct de vedere al funcţionării pieţei. În momentul în care legi plata redevenţelor de un preţ de referinţă de la Baumgarten (bursa de gaze din Austria, n.r.), faci o greşeală. De ce Baumgarten, şi nu alte platforme de tranzacţionare? N-avem interconectare cu Baumgarten, nu putem să vindem la Baumgarten", a afirmat Nicolescu, potrivit Agerpres.ro.



Fostul ministru al Energiei a precizat, totodată, că piaţa de gaze naturale din România va ajunge la maturitate în momentul în care se va tranzacţiona volume de gaz de 4-5 ori mai mari decât consumul naţional.



"O să facem un studiu în săptămânile următoare şi o să arătăm cum se plăteşte în alte părţi, că nu producem doar noi gaz, produc mai mulţi. La noi, având în vedere că nu există contract comercial încheiat care să nu fie raportat la ANRE, avem BRM-ul care deţine o cotă mare de piaţă pe partea de gaz, avem şi OPCOM-ul, avem nişte mijloace la dispoziţie ca să stabilim un mecanism corect, poate o medie pe cele trei, poate ANRE 50%, iar celelalte 25%, dar ceva care să facă sens. De aceste lucruri mă tem şi sunt absolut convins că cei care au adoptat această decizie sunt de bună credinţă, dar tot atât de convins sunt şi de faptul că nu s-au consultat cu ANRE care înţelege piaţa. Clarificarea preţului de referinţă este un lucru important. Pentru mine, o piaţă ajunsă la maturitate este o piaţă în care se tranzacţionează volume de gaz de 4-5 ori mai mari decât consumul României. Când o să ajungem acolo, eu o să consider că avem o piaţă care a ajuns la un nivel acceptabil de maturitate. Suntem foarte, foarte departe de acest moment. Din punctul meu de vedere, trebuie să încercăm să sprijinim Bursa Română de Mărfuri şi celălalt operator dacă poate să facă lucrul acesta să înceapă să deruleze tranzacţii futures", a explicat Răzvan Nicolescu.



În data de 9 februarie 2018, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) a aprobat ordinul prin care preţul de referinţă pentru gazele naturale extrase în România se va calcula în funcţie de preţurile de tranzacţionare de pe hub-ul de la CEGH Viena, pe baza unei formule de calcul realizată împreună cu Universitatea de Petrol Gaze Ploieşti. Preţul de referinţă pentru calculul redevenţelor nu a mai fost actualizat din 2008 şi este, în momentul de faţă, considerat la 45 de lei pe MWh, faţă de 89-90 de lei pe MWh, cât este preţul pe piaţă.