Prosumator se ajunge greu, dar merită: Nu mai plătesc curentul, primesc și bani pentru energia electrică livrată în rețea

Panourile fotovoltaice sunt o variantă pentru a scăpa de facturile mari la energie electrică și chiar de a primi bani. Sunt așa-numiții prosumatori, care acum se numără cu zecile de mii în România. Procedura durează însă chiar și o jumătate de an, iar asta din cauza cererii marii, care a majorat și prețurile.

În comuna Poboru, din județul Olt, în ultimii doi ani, 20 de localnici și-au instalat panouri solare. Au plătit 20.000 de lei pentru fiecare locuință - restul banilor au venit de la stat, prin programul Casa Verde.

Irina Șerban, localnică: Nu am mai plătit curentul, de când am băgat panourile, nu am mai plătit la curent. A venit întotdeauna pe minus.

Oamenii contribuie la rețeaua principală cu surplusul produs de panourile fotovoltaice, iar în lunile de iarnă, când produc mai puțin, folosesc din acest surplus.

Dumitru Șerban, localnic: Nu mai dăm bani, ne vin ei cu un ban în plus și nu mai dau bani. Deci am atâta ban și gata, nu mai dau. L-am pus de 5 kilowati și sunt foarte, foarte mulțumit.

Și primarul comunei are panouri fotovoltaice. El a fost cel care le-a dat și localnicilor ideea.

Iulian Bărăscu, primar comuna Poboru: Unii deja produc, sunt prosumatori, alții au dosarele depuse și așteaptă verdictul. Am fost sunat din alte localități. Am încercat să ajut cu ce am putut.

În 2019, România avea puțin peste 300 de prosumatori.

Claudiu Dumbrăveanu, director general al Directiei Piața Energiei din cadrul ANRE: În momentul de față, la finalul lunii august erau 24 de mii de prosumatori, cu o putere totală de 213 mgw.

Pentru că sunt multe solicitări, echipamentele sunt mai greu de găsit și mai scumpe. Așa se explică și timpul mare de așteptare până când investitorii devin prosumatori.

Martin Moise, prim-vicepreședinte Organizația Producătorilor de Energie din Surse Regenarabile: Pur și simplu nu se produc suficiente invertoare, panouri pentru câtă cerere există. Evident asta se duce și în preț. Cu cât este cererea mai mare, cu atât e și prețul.

Reporter: Cu cât a crescut?

Martin Moise: Un 20-30%, practic acum instalarea unui kw este în jur de 1.000 de euro.

Reprezentanții ANRE preconizează că până la finalul anului, vor fi aproximativ 30 de mii de prosumatori, cu o putere instalată de 250 de megawați.

