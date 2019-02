Parlamentul a adoptat proiectul bugetului de stat pe 2019.

Proiectul de buget a fost adoptat cu 275 voturi "pentru", 122 "contra" şi 2 abţineri.

FOTO: INQUAM PHOTOS - George Călin

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a declarat vineri, în plenul reunit al Parlamentului, înainte să fie pronunţat votul final asupra proiectului de buget, că acesta este unul realist şi cu perspectivă de dezvoltare pentru România, potrivit Agerpres.ro



Ea a menţionat că anul 2019 este "anul investiţiilor", acestea vizând domenii precum infrastructura de transport, sănătate, construcţie de grădiniţe sau proiecte de dezvoltare locală. Dăncilă a mai precizat că sumele destinate investiţiilor au fost suplimentate cu peste 15 miliarde lei faţă de anul anterior. Raportările sunt făcute însă la execuția bugetară (cât s-a cheltuit efectiv) și nu la suma alocată la începutul anului trecut

Proiectul de buget pe 2019, prezentat în urmă cu o săptămână de Ministerul Finanţelor, prevede un plus de 54,9% la Transporturi, de 64,6% la Sănătate şi de 46,7% la Educaţie, la Ministerul pentru Mediul de Afaceri şi Ministerul Comunicaţiilor înregistrându-se o scădere a bugetelor.

Printre ministerele care au cel mai mult de câştigat în acest an sunt Ministerul Transporturilor, un plus la buget de 54,9% faţă de bugetul alocat anul trecut, până la 11,66 miliarde de lei, Ministerul Sănătăţii, +64,6%, până la 9,486 miliarde de lei, şi Ministerul Educaţiei, +46,7%, până la 30,83 miliarde de lei, potrivit proiectului de buget pe 2019. Totodată, Ministerul Muncii şi Administraţia Prezidenţială au printre cele mai mici creşteri, în timp ce Secretariatul General al Guvernului (SGG) are un buget cu 64,8% mai mare. Ministerul pentru Mediul de Afaceri şi Ministerul Comunicaţiilor au printre cele mai mari scăderi.

Proiecţia bugetară pentru acest an este construită pe un produs intern brut de 1.022.500 milioane lei, o ţintă de creştere economică de 5,5%, o rată a inflaţiei de 2,8% şi un deficit bugetar pe cash estimat la 2,55% din PIB. Deficitul ESA este prognozat la 2,57% din PIB, conform proiectului de buget pe 2019.

