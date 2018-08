Rectificare bugetară: Catedrala Neamului ia de patru ori mai mulți bani decât Golden Gate-ul românesc

Catedrala Mântuirii Neamului va primi la rectificarea bugetară ce urmează suma de 115,5 milioane lei, respectiv de patru ori mai mult decât finanțarea pe acest an a Podului de peste Dunăre de la Brăila, finanțat cu 23,8 milioane lei, inclusiv TVA.

Ministerul Finanţelor a primit cea mai mare sumă la prima rectificarea bugetară din acest an, 1,28 miliarde lei, în principal pentru contribuţia României la bugetul Uniunii Europene (UE), iar Secretariatului General al Guvernului (SGG) are în plus aproape 150 milioane lei, din care 115,5 milioane de lei pentru Catedrala Mântuirii Neamului, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor, informează News.ro.

Per total, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează cu 7,09 miliarde de lei în urma rectificării bugetare, în contextul în care veniturile au crescut cu 5,99 miliarde lei.

Din suma totală primită de Ministerul Finanţelor, 765,5 milioane de lei sunt pentru contribuţia României la bugetul UE, 240 milioane lei pentru schemele de ajutor de stat pentru investiţii şi rambursarea accizei la carburanţi pentru transportatori, iar 200 milioane lei la Fondul de rezervă bugetară din care se va asigura finanţarea referendumului pentru redefinirea familiei şi a sumelor necesare înlăturării efectelor calamităţilor.

Totodată, alte 580,7 milioane lei sunt, în principal, pentru plata despăgubirilor acordate în baza legilor de restituire a proprietăţilor, pentru cheltuieli de investiţii în infrastructura IT şi dotarea ANAF, precum şi pentru participarea României la capitalul Băncii Asiatice pentru Investiţii în Infrastructură.

Totodată, Guvernul a decis să aloce 1,126 miliarde de lei pentru bugetele locale din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor autorităţilor administraţiei publice locale.

Bugetul asigurărilor sociale de stat primeşte în plus 852,1 milioane lei, în principal pentru asigurarea drepturilor de pensie.

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate primeşte 557,5 milioane lei, în principal pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului din unităţile sanitare.

Ministerului Afacerilor Interne primeşte 366,3 milioane lei, din care 100 milioane lei pentru plata pensiilor militare de stat, 100 milioane lei cheltuieli cu salariile şi 150 milioane lei pentru cheltuieli de investiţii.

Ministerului Sănătăţii are în plus 333,6 milioane lei, în principal pentru achiziţionarea de incubatoare şi alte echipamente medicale pentru mamă şi copil şi pentru programe şi acţiuni de sănătate.

Ministerului Educaţiei Naţionale 178,1 milioane lei, în principal pentru burse şi despăgubiri civile.

Ministerului Transporturilor are în plus 170,5 milioane lei, în principal pentru facilităţile la transport acordate diferitelor categorii sociale (studenţi, pensionari, veterani de război etc.) şi pentru investiţii ale agenţilor economici în infrastructura publică de transport rutier şi feroviar.

SGG primeşte suplimentar 147,8 milioane lei, din care 115,5 milioane de lei în principal pentru Catedrala Mântuirii Neamului.

Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVA) are în plus 99,5 milioane de lei, în principal pentru eradicarea pestei porcine africane, în cadrul căruia se decontează despăgubiri pentru animalele sacrificate.

Etichete:

,

,

,