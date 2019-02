Retragerea aurului. De ce nu stau în picioare comparațiile lui Șerban Nicolae cu alte țări UE?

Senatorul PSD Șerban Nicolae refuză orice comparație făcută cu Italia când e vorba de aducerea rezervei de aur acasă din Marea Britanie. Mai degrabă comparația trebuie făcută cu țări ca Germania, Austria sau Polonia, spune el. Stau comparațiile în picioare?

FOTO: Getty Images

„Dacă aș vrea să fac o comparație, n-aș face-o pe cea pe care ați prezentat-o, cu Italia, unde Guvernul a decis repatrierea și utilizarea acestor rezerve de aur, aș face comparație cu Germania, Austria, Olanda, Polonia. De exemplu, Germania și Austria și-au repatriat masiv rezerva de aur din străinatate la cererile făcute de Curțile de conturi și de audit și nu pentru utilizare”, a spus senatorul joi la Digi24.ro.

Dar care este situația în aceste țări?

Trebuie spus că majoritatea țărilor au decis repatrierea unei părți a rezervelor mult mai mici decât cea care este intenționată de cuplul Dragnea – Nicolae. O altă diferență este faptul că retragerea nu este jusitificată prin costurile necesare depozitării rezervelor la Londra. Principalul argument este diversificarea amplasamentelor și micșorarea riscurilor prezentate în cazul unui război sau crizei economice.

Austria deține aproximativ 280 de tone de aur, adică de 2,8 ori mai mult decât România. Anul trecut Banca Națională a Austriei a pornit repatrierea a jumătate dintre rezerve, urmând ca la finele procesului 50% din rezervă să se găsească în Austria, 20% în Elveția și 30% să rămână la Londra.

Ungaria pare a fi țara vecină care a repatriat cel mai mult aur, vorbind procentual. Aici există insă un specific. Până în octombrie 2018 Ungaria a avut doar puțin peste 3 tone de aur adică minimul acceptat conform prevederilor internaționale. În luna octombrie a anului trecut, Ungaria a cumpărat fizic 28 de tone, rezervele ajungând la 31,5 tone, de trei ori mai puțin ca România. Este prima dată când Banca Națională a Ungariei a cumpărat aur din 1986.

În urma creșterii substanțiale a rezervelor de aur ale băncii în formă fizică, repatrierea sa a avut deja loc. „Posesia de metale prețioase în țară este în conformitate cu tendințele internaționale, susține stabilitatea financiară și întărește încrederea pieței în Ungaria”, spunea Banca Națională a țării vecine, într-un comunicat de presă.

La sfârșitul anilor 80, rezervele de aur ale Ungariei, conduse de obiectivele de investiții pe termen scurt, au fluctuat între 40 și 50 de tone și apoi, în momentul schimbării regimului (între 1989 și 1992), directorii băncii centrale au decis să reducerea la un nivel minim de aproximativ 3,1 tone, care a fost nivelul de la sfârșitul lunii septembrie 2018.

Rezervele de aur sunt deținute de băncile centrale naționale pentru investiții pe termen scurt și / sau stabilitate pe termen lung. Decizia actuală a Băncii Naționale a Ungariei a fost condusă de obiectivul stabilității și nu există temeri investiționale în spatele exploatării rezervelor de aur.

Polonia. Aici repatrierea aurului de la Londra a fost cerută nu atât de clasa politică cât de o mișcare cetățenească, numită „Oddajcie Nasze Zloto” („Give Our Gold Back”). Cererea a fost susținută de „Mises Institute” și alte organizații atrăgând în final atenția Parlamentului polonez. Acesta a cerut guvernatorului băncii centrale să facă un audit privind starea aurului din Marea Britanie. De regulă procedurile de repatriere se fac prin verificări complexe ce includ radiografii cu raxe X privind puritatea aurului.

Germania. Este a doua țară ca mărime a rezervelor de aur după Statele Unite, având rezervă de 3.400 de tone. Până acum câțiva ani rezervele erau ținute în Franța, Anglia și Statele Unite. Intrarea Franței in zona euro a făcut inutilă depozitul în aur de acolo, iar Germania și l-a adus în țară. Acum jumătate din rezervele sunt ținute intern, 37% în Statele Unite și restul de 13% în Marea Britanie. Germania deține 1,8% din aurul mondial, iar acesta reprezintă 70% din rezerva valutară externă, față de 2% în China sau 6% în Elveția.

Olanda are o strategie bazată la fel pe disiparea riscurilor. Țara avea în 2016 o rezervă substanțială de 612 tone aur din care 189 de tone se găseau la Amsterdam. Restul rezervei se găsește în bănci din New York, Ottawa sau Londra, după ce în 2014 122,5 tone de aur au fost aduse la Amsterdam de la New York.

Și în fine Italia. Aici recent guvernul a anunțat prin vocea vice-premierului Salvini aducerea în țară a rezervei de aur, nefiind exclusă posibilitatea ca o parte a rezervei să fie folosită pentru reducerea deficitului bugetar.

Deci nicio țară UE nu și-a repatriat 95% din aurul deținut în alte țări, după cum spune că trebuie să se întâmple inițatorul legii, Șerban Nicolae.

Etichete:

,

,

,

,