Florin Cîţu: România va intra în procedură de deficit excesiv. Nu putem să evităm asta

România va intra, cel mai probabil în luna martie, în procedură de deficit excesiv, a anunțat ministrul interimar al Finanțelor, Florin Cîțu.

Florin Cîţu susține că vina ar fi a PSD, deoarece cheltuielile și împrumuturile care au dus deficitul peste limita de 3% impusă de Uniunea europeană s-ar fi făcut înainte ca PNL să preia guvernarea.

„Nu putem să evităm acest lucru. Ce putem noi să facem este să ne asigurăm că venim cât mai repede cu deficitul sub 3%. Ne întoarcem sub 3% în 2022. Decizia de a porni procedura de deficit excesiv pentru România este la Comisia Europeană”, a declarat Florin Cîțu într-o emisiune la Realitatea Plus.

Execuţia bugetului general consolidat pe anul 2019 s-a încheiat cu un deficit de 48,3 miliarde lei (4,6% din PIB), conform datelor MFP. Execuţia bugetului general consolidat pe anul 2019 indică o majorare amplă a deficitului bugetar cu 1,8 puncte procentuale in PIB faţă de nivelul de 2,8% din PIB înregistrat în anul 2018.

