Isărescu: Avem o problemă fiscală majoră și se duce și în deficit. Nici să tăiem cheltuieli, nici să majorăm impozite. De unde atunci?

Pentru că statul cheltuie peste ce adună în vistierie, România are o problemă uriașă cu deficitul bugetar, spune guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu. Românii nu vor nici taxe mai mari și nici ca statul să-și reducă drastic cheltuielile. Problema deficitului este și motivul pentru care BNR nu a luat măsuri mai dure în lupta cu inflația, care a urcat în ianuarie la 7,4% după majorarea și introducerea de către Guvern a unor taxe noi. După saltul din ianuarie, inflația va scădea, spune BNR, la 4,7% la sfârșitul lui 2024.

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR: „Nu suntem nici obsesivi că neapărat trebuie, cu orice cost, să împingem inflația în jos, să creăm o problemă fiscală și mai mare decât avem. Recunoaștem că avem o problemă fiscală majoră ca țară și ea se duce și în deficitul extern, care este cel mai mare din regiune. Probabil că abordarea politică și socială acceptabilă este să se facă gradual. Va fi greu.

Am mers pe ipoteza că ce s-a introdus e maximul pentru un an electoral. Așa am judecat noi. Ipoteza pe care v-am spus-o și care nu e trecută în clar, sper că n-am greșit, este că ajustarea sau consolidarea fiscală se face gradual. E clar că societatea nu acceptă și nu e vorba doar de anul electoral. Asta e țara în care trăim.

Nici să tăiem cheltuieli, nici să majorăm impozite. De unde atunci? Din exterior. Să ne împrumutăm în continuare. Dar nici asta nu e bine...vai de mine, țara se împrumută”.



