Ministrul Finanţelor: Am început identificarea măsurilor cu care să creştem eficienţa activităţilor de descurajare a evaziunii fiscale

Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, a anunţat luni că a analizat împreună cu conducerea ANAF modalitatea în care a atins un procent de realizare a obiectivelor de încasare de 98,9%, aducâd în plus 71 miliarde de lei faţă de încasările din 2023 şi a început identificarea măsurilor prin care Direcţia Antifraudă şi Autoritatea Vamală pot creşte eficienţa activităţilor de descurajare a evaziunii fiscale.



„Deşi e zi liberă, bugetul nu poate aştepta. Astăzi am avut mai multe intâlniri în care am discutat despre perspectivele macroeconomice pentru 2025, cu partenerii Ministerului Finanţelor”, anunţă ministrul Finanţelor într-o postare pe Facebook.

Tanczos Barna spune că, împreună cu conducerea ANAF, a analizat modalitatea în care a atins un procent de realizare a obiectivelor de încasare de 98,9%, aducâd în plus 71 miliarde de lei faţă de încasările din 2023.

”Am început identificarea măsurilor prin care Direcţia Antifraudă, respectiv Autoritatea Vamală pot creşte eficienţa activităţilor de descurajare a evaziunii fiscale”, spune ministrul.

Tanczos Barna mai afirmă că anul acesta va fi anul solidarităţii, anul în care statul trebuie să exercite un control riguros al cheltuielilor publice.

”Reformele implementate de Guvern vor duce la crearea unui stat mai suplu, în slujba cetăţeanului, un stat care este în acelaşi timp un partener corect al antreprenorilor. Trebuie să continuăm măsurile de susţinere a economiei, să menţinem nivelul investiţiilor şi să protejăm cetăţenii de creşterea preţurilor”, mai spune Tanczos Barna.

