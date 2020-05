O criză alimentară poate să apară oricând. România are însă o soluție-cheie pentru a-i face față

Pandemia de COVID-19 ne-a făcut mai conștienți de importanța agriculturii și siguranței alimentare. Sistemele alimentare globale au fost afectate, lanțurile regionale agricole au fost nevoite să găsească soluții de readaptare la noua situație și să limiteze riscurile, atât pentru producători, cât și pentru consumatori. Agricultura este un domeniu de competență europeană și de aceea, răspunsul Uniunii Europene a fost unul mai rapid pentru cetățenii săi, decât cel din domeniul sănătății, o arie care este de competență națională.



Cristina Cileacu: Dacian Cioloș, președintele Renew Europe și membru în Comisia de Agricultură, spuneți-mi, vă rog, cum își arată în această perioadă solidaritatea Europa, față de agricultori?

Dacian Cioloș: Pentru agricultură, în aceste condiții de criză important este ca subvențiile să ajungă la timp la agricultori și chiar mai mult, să putem plăti în avans o parte din subvenții, și am cerut lucrul acesta Comisiei Europene și statele membre, deci și guvernul României, vor putea să facă acest lucru, deci să înceapă plata pentru subvenții cu câteva luni mai devreme. Apoi, fermierii au fost afectați în primul rând prin faptul că s-a stopat activitatea în multe domenii, s-au închis restaurante, a scăzut consumul de produse mai ales din hipermarketuri și atunci mulți producători au rămas cu marfă pe stoc.

Pe de altă parte, această criză a fost și o oportunitate pentru anumiți producători, pentru că a început să se dezvolte mult comercializarea directă prin internet, prin livrare a produselor și asta apropie producătorii de consumatori și cred că este un domeniu care în viitor va merita să fie dezvoltat și întărit chiar și în România.

Banii de subvenții, livrați la timp și cu mai puțină birocrație

Un necaz nu vine niciodată singur, cum se spune în popor. Problemele care se suprapun provoacă îngrijorare pentru toată lumea. Uniunea Europeană a început de mult pregătirile și pentru cele mai neplăcute situații. Banii de subvenții pentru fermieri vor veni la timp, conform programului, birocrația se reduce și la fel și controalele în teren. Parlamentul European a votat deja un plan de redresare și relansare economică, care are în vedere și buget pentru politica agricolă comună și sectorul agroalimentar.



Cristina Cileacu: Suntem în plină pandemie de coronavirus, avem secetă, cel puțin în România, dar nu numai în România, sunt multe țări agricole din UE care suferă de același fenomen și suntem și în recesiune economică. Cum se traduc toate acestea în zona agriculturii?

Dacian Cioloș: Pentru agricultură, lucrul cel mai important acum este să putem susține financiar agricultorii, ca să își continuie activitatea de înființare și de întreținere a culturilor. În măsura în care agricultorii vor putea să-și facă treaba, să întrețină culturile, să înființeze culturile, să le recolteze la timp, putem salva o mare parte din producția agricolă. Sunt zone afectate de secetă, unde fermierii vor fi sprijiniți, vor fi despăgubiți. Cred că pentru România este o foarte bună oportunitate să revedem și să restructurăm sectorul agroalimentar întărind capacitatea de producție locală, de producție și de comercializare locală și să exportăm cât mai puțină materie primă, grâu, porumb, ca atare, animale vii, să le procesăm în țară, să dezvoltăm sectorul zootehnic și să procesăm alimentele în țară. Ca să ținem valoarea adăugată în țară, pentru că această criză ne-a arătat cât de important este sectorul agroalimentar pentru astfel de situații de criză.

Criza alimentară poate fi controlată prin soluții europene

O criză alimentară poate să apară oricând. Uniunea Europeană are forța și resursele să evite o astfel de situație. Trebuie doar să le folosească la timpul potrivit. Agricultorii și cei din sectorul alimentar au asigurate finanțările necesare continuării producției afectate de restricțiile impuse de pandemia de coronavirus.

Cristina Cileacu: Dacă tot pomeneați de criză, se vorbește mult și despre o posibilă criză alimentară. Din punctul dvs de vedere, pentru că sunteți mai mult decât un expert în zona agricolă, ne putem aștepta sau nu la așa ceva?

Dacian Cioloș: Evident, există întotdeauna un astfel de risc, pentru că la nivel mondial mai multe țări au fost afectate de această criză a coronavirusului, care a oprit activitatea economică și asta are repercursiuni, așa cum am spus și asupra sectorului agroalimentar. Dar oricum va trebui să ne pregătim pentru anii viitori, pentru transformări profunde în agricultură, pentru că așa cum am spus, prioritatea aceasta de reducere a impactului practicilor agricole asupra mediului, de a polua mai puțin, de a emite mai puțin carbon, introducerea noilor tehnologii digitale în agricultură, vor fi provocări și pentru agricultura din România, dar pot în același timp să fie și oportunități, dacă ne pregătim din timp pentru asta.