Olguţa Vasilescu: Încercăm să descoperim meseriile viitorului

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, spune că ministerele Muncii şi Educaţiei lucrează la un studiu referitor la meseriile care vor fi căutate în viitor, rezultatele urmând să fie comunicate universităţilor pentru a corela oferta educaţională cu piaţa muncii.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Olguţa Vasilescu a punctat că Universitatea din Craiova, unde a fost prezentă la deschiderea anului universitar, este deschisă parteneriatelor cu mediul de afaceri şi a fost printre primele universităţi care şi-au corelat oferta educaţională cu piaţa muncii, potrivit Agerpres.

"Am fost absolventă a acestei universităţi şi mă bucur că de la an la an, atât prestigiul, cât şi valoarea acestei universităţi creşte. Mă bucur să constat că este deschisă universitatea către parteneriatele cu mediul de afaceri şi în fiecare an este Ford-ul aici, alături de noi. Mă bucur să constat faptul că aţi fost printre primele universităţi din România care v-aţi corelat oferta educaţională cu piaţa muncii. Noi în prezent lucrăm la un studiu, Ministrul Muncii împreună cu Ministerul Educaţiei, la solicitarea Consiliului Naţional al Rectorilor, prin care încercăm să descoperim meseriile viitorului astfel încât să îl punem la dispoziţia tuturor universităţilor şi în câţiva ani să ştim că generaţiile care încep acum, (...) vor avea căutare pe piaţa muncii", a pus Olguţa Vasilescu.

Ministrul Muncii a subliniat că sănătatea şi educaţia au constituit priorităţi pentru Guvern în ultimii ani, arătând că au crescut salariile cadrelor didactice, au fost dublat bursele studenţeşti şi studenţii pot circula gratuit pe CFR.

"În acelaşi timp aş vrea să vă asigur că şi guvernarea a fost orientată în ultimii ani către priorităţile naţionale, către sănătate şi către educaţie, astfel încât au crescut salariile cadrelor didactice şi vor creşte de la an la an. De asemenea, au fost dublate bursele studenţeşti, a fost asigurat gratuit transportul pe CFR pentru studenţi, a apărut Legea internship-ului pe care văd că o folosiţi din plin şi bineînţeles că toate lucrurile acestea nu se vor opri aici", a mai declarat ministrul Olguţa Vasilescu

