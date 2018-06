ROBOR își continuă creșterea

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a crescut la 2,93%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate marţi de Banca Naţională a României.

Sursă foto: Shutterstock

O valoarea mai mare a acestui indice a fost înregistrată pe 10 octombrie 2014, respectiv 2,94% pe an.



Conform datelor BNR, la începutul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%. În perioada similară a anului trecut, 19 iunie 2017, indicatorul era la 0,83% pe an.



În ceea ce priveşte indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare, acesta a urcat la 3,04%, cel mai mare nivel din 29 septembrie 2014.



ROBOR la nouă luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de băncile comerciale de la alte bănci comerciale, a urcat şi el la 3,09% pe an, la fel şi indicele ROBOR la 12 luni, care a ajuns la 3,14% pe an.